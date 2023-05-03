游泳｜何詩蓓將戰一連三站環地中海賽　望12月放假與家人赴嘉年華

世界游泳錦標賽和亞運在即，何詩蓓下星期將起程環環地中海系列賽，寓賽於操。

周三（3日）何詩蓓出席嘉年華倒數活動時，分享近況，表示眼見不同選手愈游愈快：「平常心（作賽），但努力訓練才可以和他們競爭。」



何詩蓓早前在3個項目（女子400米、200米及100米自由泳）均達到巴黎奧運A標，上月又成功衛冕傑出運動員女子星中之星，她周三（3日）出席活動，之後便會飛往法國，參加環地中海系列賽（Mare Nostrum Tour）。

環地中海系列賽將一連三個周末舉行，三站賽事包括5月13及14日（法國卡內）、5月17及18日（西班牙巴塞隆拿）及5月20和21日（摩納哥）。

何詩蓓趁出發往法國出戰環地中海賽前，抽空出席活動。（張倩儀攝）

Siobhan提到雖然腳傷經已康復，但今次參賽不會給自己太多壓力：「環地中海賽事都算是一個比較大的比賽，又有三站，可以有三個機會，會較易得知練習成果。」她強調也想看看自己可以游到多快，以備戰7月在日本福岡舉行的世界游泳錦標賽和9月的杭州亞運。

Siobhan坦言自從到美國完成高原訓練後回港，就一直保持到狀態和表現，但同時會更努力訓練，維持競爭力：「不同國家的選手，在過去幾個月都游得好快、好好。」例如早前於加拿大游泳計時賽，5日內兩次刷新世界紀錄的16歲加拿大泳手麥堅杜殊（Summer McIntosh），就是鋒芒畢露的一位，這位少女泳手目前是400米自由泳和400米混合泳的世界紀錄保持者。

何詩蓓希望借環地中海賽測試自己的表現。（張倩儀攝）

不過何詩蓓表示不會多想：「不會想太多，平常心比賽吧。」Siobhan完成環地中海後，將會前往以色列訓練。

望年尾與家人參加嘉年華

Siobhan分享時提到，在比賽中要交出表現除了訓練，還要懂得放鬆，她笑言期望今年能親身到嘉年華遊玩：「我經常不在香港，所以從未去過（嘉年華），不過未知12月的行程，有機會都想和家人入場，玩玩攤位遊戲。」