田徑｜標槍王許懷熙感恩手術後再踏賽場　時間終將淬煉強大意志

周日（30日）落幕的香港田徑錦標賽，「尾聲」熱鬧非常，除有港將高澔塱在男子跳遠決賽跳過8米成香港第二人，壓軸的男子標槍賽上，香港紀錄保持者許懷熙封王後，向相戀十載的女朋友求婚，全場為他歡呼。

許懷熙接受記者祝賀時卻說「不好意思，擲得不好」，比起港績71.78米，他對擲出的61.42米不盡滿意，但兩次手術後復出，他把每場比賽都當作最後，「在僅有時間內盡力做到最好」。

相比PB（個人最佳），他的課題是「時間」。



31歲的許懷熙（Ricky）自2019年來，先後接受右手手肘及膊頭手術，至4月初的香港田徑系列賽三，才是他近20個月來的首戰。昨日的香港錦標賽是他傷癒後第二場賽事，六次試擲中，有三擲未能造出成績，終以第四擲的61.42米奪冠。

完場後，場邊突然起閧，許懷熙接過友人遞上、早已預備的戒指及大束玫瑰花，手執生命中不可或缺的標槍單膝下跪，在好友、隊友、學生與傳媒見證下，向相戀十載的女友Tiffany求婚成功。

許懷熙在完場後向女友求婚，仍不忘手執標槍。（葉詩敏攝）

「點解揀今日嘅？」記者向許懷熙送上祝福後好奇問。「因為⋯⋯不知道自己還可以在香港穿上港隊衫擲到幾多場。」他收起笑容，眼泛淚光說。

經歷兩次手術後，他心裏也知道標槍生涯其實正在倒數，「始終我都要接受，做完兩個手術要完全恢復機會是較低。上場有（擲出）66.67米都好欣慰，其實比起PB（個人最佳成績）有多大，能再站上場已經好好。」

田徑｜許懷熙傷後重返賽場即封王 努力克服「落場是無形的驚」

許懷熙自2019年先後接受右手手肘及膊頭手術，直言能再站在場上已感恩。（葉詩敏攝）

「有天在香港再擲過70米」

除了因為每個比賽都機會難得，亦是因為今年是與女友相戀第十年，他指二人是幼稚園同學，特別感謝女友在他經歷傷患和低潮時一直陪伴支持，「第一次手術後，她留在我床邊陪我，因為那時候還未學懂左手揸筷子。她是醫生，康復路上給我很多建議，每次比賽也會來看。今年我們一起第十年，所以是一個好時機。」

四年兩次手術，許懷熙坦言要「捱過兩次手術復出」絕非易事，目前亦不會考慮退役，「要對得住、不想浪費兩次手術再返嚟（的時間），這段時間是很長的。」他以身體狀況為前題下，定下再擲過70米的目標，「每場比賽都會當作最後，希望在僅有時間內，盡力做到最好。當然我也希望有天能在香港再擲過70米，我覺得是有機會的。」

許懷熙說到生涯倒數時眼泛淚光。（葉詩敏攝）

許懷熙坦言每場都當作最後一戰，在倒數中的生涯竭盡全力。（葉詩敏攝）

在母校拔萃男書院任田徑隊領隊的許懷熙，透露本星期將完成教師實習，可以專心在運動員身分上。「運動員身分是最開心，因為可以做自己，（展現）最狂野、最盡力的一面。做老師和領隊可藉經驗讓學生了解，當選擇做學生運動員時可以怎樣去發揮。運動員一定要追要搏，做老師則是教學生如何做好一件事，野心要放低一點。」

對許懷熙來說，4年來，克服傷患是他生涯的最大課題，更是他堅不可摧的信念：「我需要時間同心態（去克服傷患），心態（的重要性）大過身體。」值得等待，因時間終將淬煉出強大的人。

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跳遠港將陳銘泰（右）也走過來為許懷熙助興和拍片留念。（葉詩敏攝）