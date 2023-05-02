棒球亞洲盃｜先發投手黃睿鋒7局完封　港隊挫新加坡延續全勝

哪怕對上一次在比賽中投球7局已是幾年前的事，但港將黃睿鋒今天憑藉亞洲盃東區賽「超級圈」以3：0擊敗新加坡一役告訴我們，只要捕手、野手團結一致，站在投手丘上，即使責任重大，依然可以愈投愈有信心，最終零封對手。



港隊遠赴泰國出戰亞洲盃東區賽，先在小組首戰勇挫泰國15：8，再於第二仗輕勝老撾18：0，休息一天後今日於「超級圈」（Super Round）面對新加坡，先發投手是93號黃睿鋒。站在投手丘上，黃睿鋒不止面對對方打者，更要抵抗炎熱天氣，「今日表現值80分吧，天氣真的非常熱，但我仍能集中，把球投進捕手手套」。

港隊先發投手黃睿鋒七局完封。（Baseball Association of Thailand - BBAT Facebook截圖）

事實上，黃睿鋒今天表現的確優秀，賽前研究了新加坡打者的習慣，知道對手不擅打變化球，今天直球與變化球配合得宜，「大部份打席都是教練和捕手譚浩其配球」，20歲的他在U15賽事就開始與譚浩其配合，「由細打到大」的默契與信任是勝利關鍵之一。

按照賽前部署，黃睿鋒原本負責投3至4局，但教練最終讓他投7局，完封對手正是對教練和隊友信任的最佳回應。「對上一次投7局已是U15的事，好幾年沒試過這麼長局數，用球數好像是72。慶幸自己完封對手，出乎意料，三振對方，即使打者擊中來球，野手亦守到，令我愈投愈有信心。」

值得一提的是，黃睿鋒今天沒有四壞保送，也是做足教練要求，但他認為美中不足的是投出兩次觸身球，猶幸未影響港隊戰果。

香港棒球隊明日將對勁敵菲律賓。（資料圖片；葉詩敏攝）

港隊明天將在「超級圈」第二仗面對勁敵菲律賓，爭奪「超級圈」排名，位列頭二的隊伍將於後日冠軍戰一決高下，港隊的冠軍戰席位十拿九穩，預計後日將同樣面對菲律賓，期望將冠軍帶回香港。