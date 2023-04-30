田徑｜高澔塱跳過8米與家人相擁：可以說自己是個跳遠運動員

香港跳遠代表高澔塱周日（30日）在香港田徑錦標賽男子跳遠決賽上，在第二跳跳出7.94米個人最佳成績（PB）後，再於第五跳跳出更佳的8.01米，成為自陳銘泰後第二個港將跳過8米，並以此成績封王。



「其實我每日都諗緊要跳到8米，房內貼滿8.28米紅旗犯規的『Cap圖』，每日都提自己要努力多少少，可能就是這少少，今日換到8米。」

努力的人很多，成功屬於堅持並多做一點點的人。

「好想好想跳到8米。」高澔塱今日終如願入到「8 Meters Club」。（鄭子峰攝）

今天的灣仔運動場跳遠賽場上精英雲集，不只自去年留歐訓練的香港紀錄保持者陳銘泰重返香港錦標賽，亦是本地排名第二、18歲新星林銘夫與第三名的高澔塱之較量。高澔塱在首跳失敗後，第二跳即跳出7.94米PB，其後愈戰愈勇，在全場歡呼和拍掌聲中，於第五跳跳出8.01米，把賽前的7.87米個人最佳成績兩度推前，更成為香港「破八」第二人。陳銘泰則在有四跳紅旗犯規下，以最佳的7.79米名列第四名。

高澔塱在香港田徑錦標賽兩破個人最佳成績，做出慶祝動作。（鄭子峰攝）

高澔塱在完成最後一跳後，即走上觀眾席與家人深深擁抱。對於8.01米這個數字，他坦言是好想好想做到、「每日都諗緊」的事。

他曾於去年歐洲集訓一場比賽上跳出8.28米，「當然是超風速，是Foul了少少的8.28米，但令我覺得原來這件事不是那麼遠，是我能力範圍內。」他笑言更把直播中自己踩線的畫面「Cap圖」貼在房內，「床頭、書枱、房門，每日看到都提醒自己要努力多少少、做多少少，可能就是這少少，今日換到（跳到）8米。」

高澔塱賽後立即上觀眾席與家人擁抱。（葉詩敏攝）

他坦言難以置信，「跳落沙池時見到好近，但都沒刻意去想，因為知道自己需要做到、一早要做到，只是這一次做到是一個肯定，我可以跳得更加遠，甚至可以諗奧運標（資格）、搏亞運獎牌。」

「8米」這個數字，比追近8.12米香港紀錄的意義更大，讓他終於覺得自己是一個跳遠運動員，「8米真的是一個Standard（標準），越過這個數字，我覺得可以好自豪地說自己是一個『Long Jumper』（跳遠選手），外國運動員常說『8 Meters Club』，我今日終於入到這個Club。」他笑說。

高澔塱感謝家人無條件支持，「家人開餐廳，星期日都休息來支持我。」（葉詩敏攝）

對於追近師兄陳銘泰的8.12米香港紀錄，他認為是一支強心針，追逐參加奧運的夢想也許不只是夢，「那年阿泰跳到8.12米後可以去到奧運，對我來說，現在跳到8米，也可以追求達奧運標，甚至穩定地跳到8.3、8.4米，才可以成為一個亞洲級、世界級運動員。」

高澔塱直言，今天一心要跳到8米，在2月完成亞洲室內田徑錦標賽後，便專心備戰香港錦標賽。「我真的好想好想跳過8米，好想好想去亞運。」他更特意叫家人到場見證，結果言出必行，兩度刷新PB並奪得冠軍，「因為我話今場一定會做到，坦白說我跌了落本地排名第三，今年亞運年真的會好緊張。」他亦感謝隊友支持，稱是林銘夫等後起之秀推動下，才跳出8米佳績。

左起跳遠港將馬嘉豪、林銘夫、高澔塱與陳銘泰，高澔塱指互相推動下達成8米。（葉詩敏攝）

師兄陳銘泰亦為高澔塱突破8米感高興，為他拍照留念。「當然會更有動力，因為現在跳8米也贏不了比賽了。」他在今場賽事跳出7.79米，「歐洲賽期不同，以賽季第一場來說算是不錯，當然想跳好點，Foul這麼多都有點可惜。」他將在下星期與俞雅恩等人到日本比賽，5月尾到巴黎訓練，準備歐洲賽季。