棒球亞洲盃｜港隊首戰大破泰國　胡子彤歸隊任工具人　心態更成熟

香港男子棒球隊遠征泰國出戰亞洲盃東區賽，陣中有個熟悉的面孔，就是胡子彤。

曾因演藝工作離隊，回歸後首次隨隊角逐海外的國際賽，胡子彤在這場賽事擔任先發一壘手，守備穩健，跑壘速度依然。

「今次回歸港隊，感覺不同了，隊友們會因為對方的狀態高低而互補長短，氛圍之好是前所未見的。」團結的力量令港隊首戰遇上東道主泰國也表現大勇，以15：8大勝。



港隊一眾野手今仗演出可人，加上泰國頻頻失誤，9局賽事中只得第3及第6局未能得分，全場共有15分進帳；他們的優秀表現亦令港隊即使因投手控制稍有不穩，失分也在可控範圍之內，「守護神」林澧謙最終守住勝局，港隊首戰大勝15：8。

港隊於亞洲盃東區賽首戰大勝東道主泰國。（Facebook直播截圖/Baseball Association of Thailand - BBAT）

胡子彤（右）回歸港隊，今仗擔任先發一壘手。（Facebook直播截圖/Baseball Association of Thailand - BBAT）

近年轉戰演藝圈的胡子彤，去年歸隊集訓，繼早前主場亮相香港國際棒球公開賽（IBO）後，今次再戰國際賽事，更是歸隊後首次隨隊到海外參戰。今仗他擔任先發一壘手，「歸隊後我的角色是工具人，『乜位都要打』」，31歲的他也不經不覺成為現役第二年長的港將，「今次再打港隊，心態不同了。以前只會想要贏波，視野比較狹窄，其實過程中細節很多，真的要一球球去處理，我自覺成熟了不少」。

除了自身成長，港隊整體氣氛也令胡子彤另有一番感受：「整隊的活力、氣氛和凝聚力都不同，每個球員都會因為隊友的狀態高低而主動互補不足，始終港隊沒有王牌球員，所有人都要做好自己本份，這是very good的。」

胡子彤早前於香港出戰香港國際棒球公開賽。（資料圖片）

胡子彤透過whatsapp回應提問，也不忘隊友林澧謙，讓這個投手回答問題，林澧謙也說：「隊中年紀稍大的學長，會不時提點年輕隊友，大家的氣氛很熱血，好想運用團隊力量去贏每一場比賽，沒有任何人有個人主義。」