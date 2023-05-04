棒球亞洲盃｜港隊小將投球守備皆大躍進　從亞軍學習備戰杭州亞運

香港棒球隊隊長譚浩賢（Benny）賽後總結球隊在亞洲盃東區賽的表現時，聲音依然沙啞，夾雜幾聲咳嗽，感冒還未完全康復。

帶病上陣並非港隊今天於冠軍戰以2：10不敵菲律賓的主因，Benny賽後亦承認，球隊與對手有差距，但更重要是年輕隊友面對劣勢時絲毫沒想過放棄，「咬實到尾」，從錯誤中學習，是以港棒完成新老交替後，球員實力一直穩步上揚，連Benny這名賽後獲選賽事最佳捕手的老將，也對隊內競爭有危機感。



港隊在小組兩戰全勝，晉級「超級圈」（Super Round）後再有先發投手黃睿鋒七局完封，以3：0擊敗新加坡；昨日面對勁敵菲律賓爭奪「超級圈」名次，穩入決賽的港隊保留體力，以1：8落敗；今日再鬥菲律賓爭奪冠軍寶座。

港隊於決賽不敵菲律賓奪得亞軍。（Baseball Association of Thailand - BBAT Facebook）

港隊開賽不久雖以0：1落後，但三局上有鄭鎧霆安打，令已上一壘的馬翰文一口氣跑回本壘追成1：1。不過港隊於四局下失掉6分，頓時陷入劣勢，此後於第六及第八局亦失守；九局上港隊再取一分，以2：10於冠軍戰落敗。

Benny在今次亞洲盃帶病上陣，源於泰國天氣炎熱，第一場比賽歷時超過4小時，有點熱衰竭，抵抗力一下子下降就患上感冒，猶幸之後的對手與港隊有距離，令Benny有時間休息，儲好體力準備今日鬥菲律賓一戰。他賽後獲選最佳捕手，但對他而言，港隊成長比個人榮譽更重要。

事實上，總結港隊表現，年輕球員無論在投球或守備的表現都進步神速，他從捕手角度點評球隊表現：「守備方面，以前可能一場會有四、五個失誤，但現在減少到一、兩個，甚至零失誤。投手方面亦比以往更全面，以前可能有一個特別出色，但現在大家都有能力，站在投手丘上能夠穩定控球，變化球的角度亦愈來愈精準。」

譚浩賢當選最佳捕手。（Baseball Association of Thailand - BBAT Facebook）

Benny讚賞隊友少了以往的膽怯，落後時也從沒想過放棄，依然「咬實到尾」，相信球隊能從落後中反敗為勝，問他有哪些年輕隊友較為出眾，他說：「所有年輕球員都很拼搏，要點名的話，像是譚浩其和施朗晧，他們用表現證明自己已經準備好，我們只要稍有鬆懈，都會失掉正選位置，這些隊內競爭絕對是好事，我亦要有危機感。」

以亞軍完成三年來首個正式海外國際賽後，港隊的最大目標就是九月的杭州亞運。港隊去屆以第6名的歷史佳績完成，即使今屆依然面對日韓台這些棒球強國，港將們仍期望更上一層樓。不過，Benny認為球隊必要改善集中力，「棒球要打足九局，有時我們到比賽中段突然不夠集中，一失就失掉五、六分，這是必須盡快改善的」，閱讀球賽的智慧也是另一重點，「我們的體格或許輸蝕一點，那就要更學懂『點玩棒球』，發揮自己的長處去取勝」。