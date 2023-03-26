棒球｜胡子彤重返港隊一年冀戰亞運　出走後看待棒球心態更成熟

香港男子棒球隊周日（26日）在晒草灣棒球場出戰香港國際棒球公開賽（IBO），港隊展現月中台灣集訓成果，繼首日擊敗印尼Unpad Bandung後，今日雨戰下接連擊退新加坡和泰國隊，主場強勢封王，為下月末舉行的亞洲盃壯行色。

一度離隊發展演藝事業的胡子彤在去年歸隊訓練，在IBO打足三場的他坦言人生「沒有平衡只有取捨」，盡全力爭取杭州亞運代表席位。



香港男子棒球隊晒草灣棒球場出戰香港國際棒球公開賽（IBO）主場強勢封王。（葉詩敏攝）

一度離隊發展演藝事業的胡子彤在去年歸隊訓練，在IBO打足三場的他坦言人生「沒有平衡只有取捨」，盡全力爭取杭州亞運代表席位。

港隊原於昨日與新加坡對壘，惟因天雨關係延至今早進行，並因賽程調整改成三局制。頭場與新加坡的雨戰中，港隊未有因綿密細雨而影響發揮，先發的鍾澧謙1.2局投出兩次三振，加上對手頻頻暴投失分，港隊多番被保送上壘領先4分，並在全場合力取得12打點下，以16：1奪得IBO第二勝。

梁家豪對泰國隊投出3次三振。（葉詩敏攝）

譚浩賢滿貫全壘打助港隊封王

最後一場對泰國隊，雙方前兩局安打寥寥可數，港隊難得攻佔二壘，惟在對手頑強守備下均未能得分。第三局，港隊終由吳有朋擊出全壘打重燃氣勢，籠內的球員更興奮走出場邊逐一與他擊掌。一舉領先3分打破僵局的港隊，其後更有譚浩賢擊出4分打點的滿貫全壘打「收尾」，港隊最終以8：0大勝泰國，主場三連勝勇奪冠軍。

吳有朋在第三局擊出今屆港隊首個全壘打，並為球隊取得3:0領先。（葉詩敏攝）

譚浩賢（右一）擊出4分打點的滿貫全壘打。（葉詩敏攝）

重返港隊訓練近一年的胡子彤，在對泰國一戰交出1安打、1打點，他坦言去年4月剛歸隊時需花一段時間調整狀態，現已逐漸重上運動員水平。IBO在4年後首度復辦，不時提場的胡子彤顯然享受比賽，他直指去年重返球隊除因亞運會外，亦因演藝工作受疫情影響：「亞運原定去年9月，好老實亦因疫情關係，全世界都好靜，咁不如練返波。加上台灣新教練來了，就開始跟操。」

胡子彤去年重返港隊，他表示會全力爭取杭州亞運代表席位。（葉詩敏攝）

胡子彤：「這個世界沒有平衡，只有取捨」

胡子彤在2018年入選港隊亞運大軍，惟最終因工作未能隨隊遠征雅加達，其後一度因工作離隊。重返港隊訓練的他坦言出走後對棒球有新看法，「打咁耐以來心態最成熟和健康，可能脫離這圈子一段時間，出去望到的東西很不同。以前運動員好專注，望到的就是贏，但贏只是一個好窄的位，棒球還需顧及身體調整、心理、隊友等，我覺得那麼多屆，今年的心態最成熟。」

他指現在未必是打最熟悉的內野位置，「是替補球員、工具人角色，配合球隊做好需要我做的事。」港隊將在下月出戰亞洲盃，他除想助港隊贏得史上首個冠軍外，還想爭取杭州亞運代表席位。

去屆因工作未有隨隊征戰，問到今屆又會如何取捨，他笑言自歸隊後工作亦減少，「個天都專心畀我打波」，他指到時視乎工作，不過同時亦知道自己「真係想做這件事（亞運）」。他一貫率直說：「老實講真係唔知，近排我有個領悟，發覺這個世界是沒有平衡的，只有取捨。但因為自己真的想做這件事，上屆去不到都是遺憾，現在心態是想令自己表現、與球隊關係更好，想打亞洲盃和亞運。」

莫峻林（6號）首次代表成年港隊出戰國際賽，交出表現。（葉詩敏攝）

台籍教練葉明煌 重新建立港棒文化

人生沒有平衡只有取捨，去年正式上任、曾赴紐西蘭執教的台籍教練葉明煌亦坦言，在香港擔任教練的難題之一正是業餘球員的生活壓力，「大家都要工作，壓力大，要賺錢才能生活。」他指理解業餘球員需為生活奔馳，「要問他們在亞洲盃、亞運的日子能不能請假，排他們的時間訓練，對我們外教來說，我在其他國家是沒有這種事情發生的，要嘛就專心在棒球，但我們盡量用職業的態度面對業餘的選手，很多事情都要溝通好。」

台籍教練葉明煌盼建立香港棒球獨有文化。（葉詩敏攝）

他不諱言若球員真的無法出賽或在某一時間放棄棒球，便應提早說明，「OK的，我把其他人練起來，但你必須要理解，因為棒球不是個人運動。」

葉明煌曾在2014年領港隊出征仁川亞運，後來先後在紐西蘭國家隊、台灣、中國等球會執教，他指去年重返港隊面對的是球隊斷層，年輕球員在18至20歲之間，再上去便是28至30歲，盼重新建立港棒文化。

+ 9

「年紀較大的球員在2、3年前接受的想法和教育，和現在的棒球有些不同，現在棒球在國際上就是力量和速度，以前可能是較保守、穩健，但是世界各國的棒球都在發展，要是沒有突破難在國際有成績。」他又指目前由細節做起，把球員訓練得更自律、團結，並做好禮節如集合便要5秒內放下手頭東西集合。「我想他們把小細節做好，他們就會了解打棒球是態度，出去外面是代表香港，你們打的是前面的名字，不是後面的名字。」

香港國際棒球公開賽，港隊以8:0擊敗泰國，他們將在下月出戰亞洲盃爭冠。（葉詩敏攝）