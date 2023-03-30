體壇札記｜大谷翔平掀起漫畫式野球革命　一場經典賽改寫棒球運動

今屆世界棒球經典賽（WBC）真的經典，日本巨星大谷翔平向世界展現其投打兼備的「二刀流」超強實力，帶領「侍日本」擊敗美國，奪得隊史第三座WBC冠軍，過程根本就是一套日本英雄式野球漫畫。決賽九局上戰況，筆者至今仍每天打開Youtube一睇再睇，大谷與洛杉磯天使隊友兼美國最強打者「神鱒」Mike Trout合演世紀對決，日本傳媒把他將神鱒三振的奠勝球稱為「橫掃魔球」，其實他此前令神鱒兩度揮空的直球同樣厲害，需知道，面對全球最強打者，他選擇直球對決，那是球技、膽識、信心和戰意，全都決一不可。

漫畫情節在現實發生，或許還有偶然成份，但要將漫畫劇情如實演活，「打者翔平」就連在賽前熱身都會連轟四支全壘打，令球迷和隊友都拍爛手掌，「投手大谷」則可以既任先發又當守護神，以英雄姿態帶領國家隊成為最終勝利者，背後付出的努力，以及他本人、他父母和他教練的視野，必然超出常人想像。關於大谷如何從一個岩手縣小學生成為今天的「二刀流」，建議大家一讀台灣作者張尤金的《大谷翔平：天才二刀流挑戰不可能的傳奇全紀錄》；至於今次的WBC，可以說是大谷的「二度進化」。

大谷翔平在今屆WBC「二度進化」，由個人能力極強的球星，成長為充滿壓場感的領袖。（路透社）

筆者此前一直覺得，大谷擁有球技卻星味稍遜，但觀乎今次WBC，1.93米高的厚實身軀，固然台型十足，更重要是，他在場上每次上壘後都振起健碩雙臂，高聲呼喊激勵隊友，以至場外不時與隊友聯誼交流（尤其國家隊新丁），無私分享在MLB所學，都證明他由一個球星，成長為一個充滿壓場感的領袖。前文提到決賽第九局與Mike Trout投打對決，對決開始前，大谷那個乖巧的樣子，卻有着充滿鬪魂的眼神，球評家Rob Friedman如此形容大谷盯着Mike Trout的表情：「我們是隊友，但我要摧毀你。」

大谷賽後接受《FOX SPORTS》訪問，雖然尚未學好以英語對答，仍要依靠「無敵助手」水原一平翻譯，但他的得體、真摯和幽默，令筆者尤其難忘。談到今次擊敗美國的意義，他說：「日本的孩子一直仰望美國棒球，今次勝利不代表我們已超越美國，但大家水平更接近了。」主持之一、MLB名宿David Ortiz直接問他從哪個星球而來，大谷發笑後，答案卻令人動容：「我來自日本鄉郊岩手縣，那裏人口很少，也沒多少棒球隊。但我想讓小孩子明白，不論出身，只要你肯努力，都會成功。」

大谷翔平在2023年寫下「棒球三月」。（路透社）

坦白說，筆者不特別鍾情大谷，卻是很難不喜歡大谷。筆者的棒球好友說得不錯：「我覺得大谷係特登做啲嘢，迎合大家需要，所以咁先令我鍾意佢。」的確，作為全世界棒球界最貴重的「商品」，大谷大可以先考慮球會需要，不回國履行國家任務，減低受傷風險，專心準備即將開季的MLB，但他選擇登上WBC舞台，甚至主動請纓於決賽先任指定打擊再當守護神，他在2023年開創了「棒球三月」，令棒球運動被世界看見，以個人魅力一掃棒球慢板沉悶的形象，甚至在「棒球沙漠」香港，WBC也一度成為體育迷焦點。根據世界棒壘球聯會公布，今屆WBC決賽電視直播於美國錄得520萬收視，比2017年一屆上升69%，這是美國史上收視最高的WBC賽事，大谷三振Mike Trout一幕，更錄得650萬高峰。日本方面收視，決賽周三早上7時開賽未有令球迷卻步，錄得42.4%收視率，分組賽日韓大戰錄得62%，8強日本對意大利錄得48.7%，這些賽事都創下收視紀錄。值得一提的是，其他地方的WBC直播，同樣錄得收視增長，包括台灣暴漲151%、墨西哥增加103%、加拿大增加44%、韓國增加36%、波多黎各增加11%。

雖然日本足球隊去年在世界盃表現可人，但棒球始終是日本國民心中的第一至愛。（路透社）

大谷翔平把棒球運動點亮了，WBC彷彿是他的表演舞台。其實今屆WBC亦有其他幾幕值得回味，筆者最後私心推介：

1.今永昇太決賽先發

今永是筆者愛隊橫濱DeNA灣星的王牌左投，栗山監督選擇他作為決賽先發，原來他的其中一項數據十分驚人。筆者就不拾人牙慧，有興趣人士可以參考張尤金「日本武士隊「隱藏版」王牌？今永昇太一項傲視大聯盟的超狂數據」一文。

延伸閱讀：像漫畫主角的日本最強投手 真正的鑽石王牌今永昇太

今永昇太，日本最強左投。（路透社）

2. 村上宗隆及時回勇

獲譽為「村神」的村上宗隆，以去季日職棒打擊「三冠王」身份擔任國家隊第四棒，但由分組賽一直啞火到淘汰賽，第四棒寶座於淘汰賽開始被吉田正尚取代，網民戲謔：「村神變村民。」

是以，他在四強擊敗墨西哥的再見安打真的價值連城，既帶領日本於最後時刻反勝，個人亦因此重拾信心。他於賽後一直手持前輩鈴木誠也的51號球衣，原來鈴木因傷退隊後，一直與村神保持聯絡，陪伴他捱過難關，難怪村神賽後把自己的金牌掛住鈴木的球衣上了。

延伸閱讀：WBC棒球｜日本全場落後 村上宗隆再見安打熱血反勝墨西哥入決賽

村上宗隆（中）在今屆WBC經歷了「村神變村民再變回村神」的艱苦旅程。（路透社）

3. 周東佑京神跑壘

四年前的12強賽，曾經見識周東佑京連盜三個壘取得關鍵分，個人是一見愛上的，今次他再次「神跑壘」！就是村上宗隆四強那支再見安打，周東代替吉田正尚跑壘，在大谷從二壘出發跑回本壘錄得5：5時，周東已隨即從一壘跑至，錄得6x：5，成為日本反勝關鍵。

日本四強反勝墨西哥，大家都讚村上宗隆，但周東佑京（9號）的「神跑壘」十分關鍵。（路透社）

4. Nootbaar變身球迷寵兒

打線開路先鋒Lars Nootbaar是混血球員，父親是荷蘭裔美國人，母親是日本人。首次入選「侍日本」的他，開賽前備受質疑，但甫開賽迅即成為球迷寵兒，其扭胡椒罐的慶祝動作更掀起熱潮，不過數到他最令筆者喜愛的，當然是外野的守備美技。在他爆紅後，網絡上已有海量關於Nootbaar的文章，有興趣人士可自行Google。

Nootbaar的守備美技，屢次為日本化險為夷。（路透社）

WBC曲終人散，「棒球三月」落幕，緊接卻是MLB和日職棒球季開鑼，如果你因為WBC而開始留意棒球運動，不妨抽空看看各地聯賽，最重要當然是支持香港棒球，香港隊四月將出戰亞洲盃，九月更競逐杭州亞運，港隊去屆奪得第六名，是歷來最佳戰績。

日本奪得隊史第三座WBC冠軍，過程恍如漫畫情節。（路透社）

WBC曲終人散，日本的熱血改寫了棒球沉悶呆板的形象。（路透社）