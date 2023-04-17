棒球｜退休重拾棒球撕下「老人」標籤　組軍不老棒球隊為香港征台

「嘩，你爸好型喎！」、「Wow！明仔！」，棒球場邊傳來了家人興奮打氣的歡呼聲，這是63歲的朱佛明人生第一場正式棒球比賽。

他今天（16日）在全港首屆「香港跨代棒球聯盟大賽」中以先發投手上陣，雖然球隊最終以4：9落敗，他賽後獲頒象徵最佳投手的「賽揚獎」。

退休後第三年，他因棒球重寫了「老」的標籤。



首屆香港跨代棒球聯盟大賽在沙田多石棒球場舉行，兩支棒球隊「夢棒之旅隊」（Dream Chaser）與「喝采隊」（Cheers）中均有長者和年輕球員，有的年屆70，也有僅得7歲的小朋友。

長者棒球學員自年多前起，堅持每星期都進行3小時的棒球訓練，今日終參加第一次正式比賽。（葉詩敏攝）

賽事在烈日下展開，一班長者球手卻沒顯露疲態，不停提場和為隊友打氣。先防守的Dream Chaser由朱佛明任先發投手，碰巧家人正站在記者身旁，女兒和太太興奮地為朱佛明拍影片，女兒男友則在旁解說棒球規則和戰況。



「嘩，你爸好型喎！」人稱「明哥」的朱佛明投球穩定，保住不失分。

自嘲退休後一度是「廢老」的朱佛明任先發投手，發揮穩定。（葉詩敏攝）

Cheers在首局雖一度領先3：0，投手吳永強亦兩度三振對手，惟Dream Chaser追成3：3；兩隊在中段互有領先，長者球員在年輕球手出場前拍拍背鼓勵，後者亦在網後為其打氣。

Cheers在第4局反超前6：4後愈戰愈勇，其後藉年輕球員連番接殺令3打者出局，挾9：4進入最後一局第5局。被接殺出局的長者球員退場時不禁對隊友笑說：「反應好快呀」。Dream Chaser在最後一局力保不失分，終以4：9告負。

僅加入Cheers兩個月的Ivy首次參賽，笑言塗上防曬怕曬出斑，享受與隊友並肩作戰。（葉詩敏攝）

「啲波好快呀」、「反應好快」，長者球員在攻守轉換退場時笑道。（葉詩敏攝）

賽事在兩隊互相擊掌歡呼中落幕，雖然長者球員偶有揮空棒、亦遭年輕球員接殺，賽後獲得「賽揚獎」的朱佛明坦言：「大家一齊玩，玩得開心就得。」

63歲的朱佛明在3年前退休，他曾在讀書時代學習棒球，投身社會後便忙於工作，直到退休後太太在社交平台看到「歷耆者」舉辦的「棒球傳耆」，便重拾棒球手套享受久違的樂趣。問到入隊前的退休生活，明哥幽默說：「廢老囉，冇咩好做。」起初享受慢活的他，閒時陪太太買菜煮飯，直到年多前加入了長者棒球隊，精神有所寄託。

朱佛明獲頒象徵最佳投手的「賽揚獎」。（葉詩敏攝）

「一開始會不會有點吃力？」我問。「基本上不可以說是吃力，因為你鍾意玩就會落場玩，這項運動不同足籃球般辛苦，其實是適合老人家玩的。」明哥指，長者棒球微調了不少規則，如不准盗壘、滑壘等，減低了危險性，「是幾好玩和得意的，因為都幾講專注力，呢啲波亦都不是易打的。」

身旁太太亦喜見丈夫退休後找到熱衷之事，今日看到丈夫表現出色，笑言：「他人生第一次打比賽，好興奮看到他落場打。第一個出來，叫擊球手？（明哥：先發投球呀），因為他教了我30幾年我都不明白規則，但替他感到高興，退休後找到第二個方向，現在他全天候看棒球比賽。」

家人到場支持朱佛明，太太笑言：「原來佢落場英姿係咁勁。」（葉詩敏攝）

長者也能代表香港 組軍不老棒球隊

反應慢、行動不便，對於人們為「老」貼上標籤，明哥直言也有人曾質疑長者「仲打棒球」，「我諗郁係好過唔郁啩。因為我有問過醫生，係咪食飽飯唔好郁，坐喺度30分鐘後先准行，佢唔出聲拎轉頭話『郁係總好過唔郁』。」

香港跨代棒球聯盟主席陳浩民透露，將舉辦選拔賽組成香港不老棒球隊到台灣競技，「長者可代表香港去比賽，令長者突破的形象更突出。」

63歲的明哥，與在場的長者球員一樣毫無老態，甚至比一般年輕人玩得更投入。是什麼讓人變老？是身體還是心態？不少人「怕老」，可是年齡增長不代表眼看着相貌及身體劣化，這一班長者棒球手，以保持全場的活力和笑容，告訴我們長者也可以突破框架和投入熱愛之物事。

兩隊跨代棒球隊在烈日下全力比賽。（葉詩敏攝）

香港跨代棒球聯盟主席陳浩民（左）與棒球港將翁浚暐透露，將舉辦選拔賽組成香港不老棒球隊到台灣競技，「長者可代表香港去比賽，令長者突破的形象更突出。」（葉詩敏攝）