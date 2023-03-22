WBC棒球︱大谷翔平激勵隊友一席話被瘋傳　日本封王豪言只是開始

世界棒球經典賽（World Baseball Classic，簡稱WBC）決賽美日兩大巨人對決，日本3：2勇挫美國封王，焦點不止大谷翔平與查奧特（Mike Trout）之間的兩大怪物對決，還有身為日本隊長的大谷翔平，賽前向一眾對友說出的一段極有意思肺腑之言——「別再崇拜他們了」！



日本隊長大谷翔平領軍在WBC決賽擊敗美國，成為世界冠軍。（路透社）

大谷翔平更衣室講話激勵隊友

美國與日本棒球兩大強國，前者的優勢在於擁有全球最高水平的棒球職業聯賽MLB，雲集各地精英，有助提升本土球手實力。一方面，MLB是日本球員職業生涯的夢想終點，這個商業上十分成功的聯賽，也是個超級「造星工場」，能參加WBC的美國隊成員，可謂粒粒皆星。

28歲的大谷翔平在洛杉磯天使效力5年，本身已是MLB備受注目的巨星，但他深明隊友或被美國隊眾星迷倒的心態，決賽前在更衣室語重心長向隊友說出一席話：「我們必須停止崇拜他們……如果你崇拜他們，便不能超越他們。」

「我們來到這裏，正是要超越他們，登上世界之巔。就只是這一日，我們放下對美國隊的崇拜，專注爭勝。」

「這是我一生中最佳時刻」

經過隊長一番肺腑之言，日本隊在決賽果然打出水準，大谷翔平亦以身作則，第9局以投手身份上陣，取得兩出局後，與天使隊友兼美國隊長查奧特（Mike Trout）正面交鋒。二人的對決要鬥至最後一球，3壞球、2好球，大谷一記滑翔球騙到查奧特出手揮空，領日本3：2擊敗美國奪得冠軍，戰況猶如熱血漫畫情節。

大谷翔平大熱榮獲MVP，賽後他說「這是我一生中最佳時刻」，更豪言：「今天我們獲勝，不代表已達到最終目標，這只是個中轉站。我們的球隊猶如旭日初升，仍需要為未來調節。」

賽後日本隊友一起拋高大谷翔平慶祝WBC封王。（路透社）

「日本棒球能擊敗任何球隊」

「下一屆大概是3年後，我會保持同一水平，希望屆時能成為更好的球手……我想再次置身其中。」大谷續稱，「我能預見日本持續勝利，只想參與其中，能夠擁有如此偉大經歷讓我很感恩。我希望下一代和孩子們會喜歡打棒球，那會令我很開心。」

大谷翔平賽前在更衣室的一席話在網上瘋傳，他解釋，「看着（美國隊）那偉大的出場陣容……明顯地我們尊敬對方，與此同時，看來我們或被擊倒。因此必須忘記那些感覺，我們是對等的，我們必須擊敗他們——我只想向隊友傳達這種感覺。今場比賽證明，日本棒球能擊敗世上任何球隊。」

大谷翔平決戰Mike Trout：