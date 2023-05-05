英超｜勞基梳爾最後關頭犯手球失12碼　曼聯遭白禮頓99分鐘絕殺

白禮頓早前在英格蘭足總盃4強飲恨，周四（4日）深夜返回主場，終於報回一敗之仇，憑麥阿里士打99分鐘的12碼一箭定江山。

曼聯錯過超越紐卡素的機會，繼續穩佔第4位，領先第5位的利物浦4分兼少踢一場，但紅魔鬼今季作客前列球隊卻錄得一個尷尬紀錄。



英超周四深夜的獨腳戲，白禮頓主場迎戰曼聯，上演足總盃4強的翻版戰，兩軍在前列皆有所求，當然希望全取3分。

兩軍今仗踢得進取，合共錄得38次攻門，其中11次命中目標。開賽早段，曼聯中堅連迪路夫誤傳，三笘薰截去皮球殺入禁區單刀起腳，迪基亞奮不顧身使出顏面擋球，曼聯不至於早段失守。這名日本翼鋒今仗依然搶鏡，多次挑戰雲比沙卡，為曼聯防線帶來不少麻煩，他在下半場一次突破，禁區內疑似被雲比沙卡拉跌，但球證沒有吹罰12碼。

三笘薰今仗表現活躍，多次與雲比沙卡正面交鋒。（Getty Images）

白禮頓末段攻勢愈來愈入肉，馬治及麥阿里士打的射門無功而還，以為雙方互無紀錄之際，原來勞基梳爾在防守角球之際犯手球，球證翻看VAR後直接判罰12碼，麥阿里士打操刀勁射破網，98分16秒攻入絕殺一球，結果白禮頓以1：0擊敗曼聯，報回足總盃4強的一敗之仇。

白禮頓繼揭幕戰後再擊敗紅魔，是球隊史上首次聯賽「雙殺」曼聯，並以55分升上第6位，爭奪歐洲賽資格依然有望。

曼聯今季作客前列的戰績不佳，翻查紀錄，曼聯今季作客聯賽前9名的球隊，錄得尷尬的1和7負，只得1分。縱然如此，紅魔鬼依然以63分坐穩第4位，並領先多踢一場的利物浦4分，前四位置尚算穩陣。

曼聯鬥聯賽現時前9位作客戰績：



對賓福特，輸0：4

對曼城，輸3：6

對阿士東維拉，輸1：3

對阿仙奴，輸2：3

對利物浦，輸0：7

對紐卡素，輸0：2

對熱刺，和2：2

對白禮頓，輸0：1



梳爾失12碼責無旁貸

勞基梳爾最後關頭犯手球，這名英軍守將承認責任，直言手部不應該舉高，「最後1分鐘﹑最後一擊失守，這是令人十分傷心，而我令球隊全失3分。我不能解釋為何我的手舉高了，或許當時我被撞到，但這也不是藉口，無論如何手部也不應出現在該位置，這是個愚蠢的犯錯。」

在勞基梳爾犯手球前，安斯素被侵犯博得死球，其後才出現該角球。即使犯手球是不爭的事實，但梳爾與主帥坦赫格皆認為，這個角球不應出現。坦赫格說：「角球前的死球正常下不會吹罰，今仗看到不少粗野攔截，球證有時更沒有任何表示，進攻球員當然覺得自己被踢，然後在最後一擊失守，當然有點失望。」

勞基梳爾防守角球時舉手，最終犯手球輸12碼。（Getty Images）