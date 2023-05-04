英超速報｜曼城返榜首　夏蘭特破單季入球紀錄：今晚回家打電動

外界一直都說，只有曼城主帥哥迪奧拿能阻止艾寧夏蘭特繼續破紀錄，果不其然，就算今場作客的韋斯咸囤重兵於後防，依然無法阻止該挪威中鋒射入今季第35個聯賽入球，打破英超單季入球紀錄。曼城今仗3：0大勝後，也以79分重登榜首。



韋斯咸今仗排出5後衛陣式，甚至連前鋒安東尼奧也不時回防，令夏蘭特上半場沒有太多埋門機會，僅有一次頭槌攻門高出。不過，久守必失，尼敦阿基於易邊後僅5分鐘便接應馬列斯罰球傳送頂入，終於打破缺口；夏蘭特於70分鐘接應基亞利殊直線妙傳，單刀挑射得手，既助曼城領先至2：0，也以35球打破了高爾及舒利亞兩名傳奇前鋒的單季英超入球紀錄。今場哥迪奧拿在領先後未有調走夏蘭特，但後者未再建功，反而菲爾科頓則於85分鐘「埋齋」。

夏蘭特上半場雖未有太多入球機會，但曾妙傳洛迪攻門，可惜後者的「熨射」中柱而出。（Getty Images）

曼城贏波後，以33戰79分，再次壓過阿仙奴重返榜首，不僅多對手1分，也有少賽一場的優勢。「藍月亮」周末將於主場迎擊有新帥艾拿戴斯上任救亡的列斯聯，之後的對手則有愛華頓、車路士、白禮頓及賓福特；「兵工廠」周末還要作客前四份子紐卡素，其他對手則是白禮頓、諾定咸森林及狼隊。

夏蘭特挑射建功，以35球打破英超單季入球紀錄。（Getty Images）

過往經常在大幅領先下調走夏蘭特的哥帥賽後亦說：「難以置信！他（夏蘭特）只是22歲，而且還有5場比賽。」他又半說笑半辯解自己之前的調動：「一些場次當60分鐘他已大演帽子戲法後，我便調走他，或許他會入更多波，也或許，他會受傷啊！總之他是特別的，恭喜他！」

曼城主帥哥迪奧拿今仗沒有調走夏蘭特，讓他踢足整場賽事。（Getty Images）

夏蘭特賽後則表示：「這是一個特別的晚上，特別的一刻。我真的很高興及榮幸，我已不知道可以說什麼了！」他又透露：「我當然知道有機會破紀錄，賽前我跟基亞利殊交談，他說他希望為我破紀錄的一球送上助攻。」今場助攻給他的，果然是基亞利殊。

夏蘭特表明不會為破紀錄的事想太多。（Getty Images）

不過，夏蘭特不會為新紀錄興奮多久，他說：「我不能再繼續想着破紀錄的事了，這會令我腦袋發飈。所以我會回家，打電動，吃點東西，然後睡覺，明天起來就要準備對列斯聯的比賽，畢竟當球隊有新領隊上任，通常不易應付。」當主持人問他正在玩什麼遊戲時，他卻流露了一個大男孩的靦覥，「我不能說，太尷尬了」。

可以說的是，如果用他所有入球來換取今季的「三冠王」，他會馬上說願意，「這是最重要的事情，我們都知道有這個可能性，但我們不能現在就去想足總盃決賽，我們要準備列斯聯一仗，今季最後9場比賽，（對我們來說）都是決賽」，回到談及比賽，這個22歲高個子又變了成熟的沙場老將那樣。

同日另一場英超，利物浦憑沙拿射入12碼，以1:0小勝富咸，暫以59分排第5位。 （Getty Images）