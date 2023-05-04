英超｜列斯聯70日再炒領隊　護級專家艾拿戴斯臨危受命挑戰不可能

列斯聯周三（3日）晚宣布與領隊查維加西亞（Javi Gracia）分道揚鑣，找來「大Sam」艾拿戴斯（Sam Allardyce）救駕，希望在只剩下4輪賽事的情況下，成功保住英超席位。

有「護級專家」之稱的艾拿戴斯，在記者會上即使表示如今執教列斯聯「是領隊生涯中最大的挑戰」外，但他依然保持「大口氣」，直言自己與哥迪奧拿（Pep Guardiola）、高普（Jürgen Klopp）和阿迪達（Mikel Arteta）一樣出色。



查維加西亞成為今季英超第14名被炒的主帥，同時也是列斯聯今季第2次辭退領隊。這名西班牙領隊執教時長只有兩個多月，期間12場比賽僅勝出3場，而且在4月的7場賽事裏合共失了23球，為英超史上單月失球最多紀錄。

另外，加西亞執教僅70日就被炒，成為自2006年的李斯列特（Les Reed）後，英超史上第二「短命」的領隊。

英超今季被炒領隊：



史葛柏加（般尼茅夫）﹑杜慈（車路士）﹑拿基（狼隊）﹑謝拉特（阿士東維拉）﹑哈辛赫圖（修咸頓）﹑林柏特（愛華頓）﹑馬治（列斯聯）﹑尼敦鍾斯（修咸頓）﹑韋拉（水晶宮）﹑干地（熱刺）﹑羅渣士（李斯特城）﹑樸達（車路士）﹑史迪連利（熱刺）*﹑查維加西亞（列斯聯）



*為看守領隊



查維加西亞執教列斯聯僅兩個多月便被辭退。（Getty Images）

列斯聯現時排第17位，雖然不在降班區，但與第18位的諾定咸森林同得30分，只是得失球差較好，加上餘下4輪賽事要面對曼城、紐卡素、韋斯咸和熱刺，護級形勢並不樂觀。

有見及此，列斯聯痛定思痛，先在周二（2日）辭退足球總監柯達（Victor Orta），隨後直接請來有「護級專家」之稱的艾拿戴斯，而曾效力列斯聯的羅比堅尼（Robbie Keane）也是教練團隊的一員。

有「護級專家」之稱的艾拿戴斯，當然擁有豐富的護級經驗，過往曾助新特蘭、水晶宮和愛華頓逃出生天。他在2020/21球季執教西布朗，是他領隊生涯首次護級失敗，但都無損列斯聯對他的信心。

列斯聯宣布任命「大Sam」艾拿戴斯為新任主帥。（列斯聯官網）

艾拿戴斯：足球領域上沒有人能領先我

在記者招待會上，「大Sam」不願服老：「我已經68歲，或許看起來有點老和過時，但在足球領域上沒有人能領先於我，包括哥迪奧拿、高普或是阿迪達，我跟他們做事的方式不一樣。就足球知識而言，我不會說我比他們優秀，但我肯定與他們一樣好。」

不過他亦坦言接到這份工作邀請時十分震驚，「因為今季已有很多領隊被辭退，是英超歷史上最多一季，我本以為這個球季已經完結。身邊有不少人祝賀我，也有少數人說我瘋了，但我很享受這個任務。」

這名英格蘭領隊形容嘗試去保住這間球會的英超席位，是一件非常大的責任，同時也可能是其領隊生涯中最大的挑戰，因為球隊餘下的賽程很少。

艾拿戴斯表示自己與哥迪奧拿等領隊的足球知識一樣出色。（列斯聯官網影片截圖）