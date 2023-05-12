港超煞科日定下本地波指標　突破基本盤須為球迷覓動機︱體壇札記

港超煞科日兩場賽事——傑志對理文的爭冠戰、獲「樂天女孩」擔任表演嘉賓的晉峰對香港U23同樣全場爆滿，背後卻有不同原因。兩場賽事都為本地足球賦予了意義，值得每個持分者思考。



今季港超冠軍塵埃落定，傑志於煞科日極戲劇性逼和理文封王，近9季6度稱霸聯賽。要抗衡如此班霸從來不易，鬥到最後一刻的理文值得更多掌聲；完場一刻「藍鳥」球迷衝入場內慶祝，淪為配角的「黃黑軍團」默默離場，好幾位主力都難忍淚水，也許是他們知道自己其實有能力做到，只是未有捉緊曾經在手中的獎盃，這麼近那麼遠。

理文在煞科日失落港錦標。（資料圖片／袁志浩攝）

傑志成眾隊假想敵 增入場意欲

雖然站上頒獎台最高點的依然是傑志，但今季告訴我們的是，「藍鳥」霸主地位並非牢不可破——理文兩循環鬥傑志取1勝1和攻入4球，就連最終排第7位的和富大埔，靠主場之利都爆冷贏波、由前鋒保連奴一人撕破傑志防線，讓其他球隊也至少看得到希望。

傑志在港超極具話題性，一舉一動都容易引起熱議，從重用入籍兵、受惠爭議性判決、丹恩奴域紀律問題，球迷均意見兩極。這也間接促成了煞科日支持理文的「地球聯合軍」，記者也是直至那日，才驚覺「黃黑軍團」有這麼多球迷，或者是說，有這麼多人不希望傑志奪冠。

正如傑志會長伍健賽後所說，每個時代都需要「宿敵」，牽動球迷情緒，以至入場意欲，像當年的晨曦愉園、南華傑志，只是傑志已由昔日的挑戰者，變成港超眾隊和球迷的假想敵，非完全是一件壞事。

本地波需要入場動機

相信有入場觀看「傑理大戰」的6489名球迷，都會認同這是一場扣人心弦、極具戲劇性的比賽，無論現場氣氛、峰迴路轉的戰情、球員情緒起伏等，都屬近季難得一見，原來本地波都可以咁好睇。但筆者不禁會問，為何如此熱鬧的比賽，每季都一次起、兩次止？

足球在香港是最受歡迎的運動之一，市民愛睇波，但普遍只留意外國足球，如英超、西甲，願意花數千元買機票波飛到歐洲「朝聖」，也不想花數十至100多元入場睇本地波，寧願去看電影。最廣受認同的原因，是本地聯賽質素不及外國高，氣氛亦欠奉。

可是每當港足參與國際賽，或有本地球會出戰亞洲賽，觀眾人數都會飆升，難道是因為它比英超精彩嗎？不，是大家總會抱着「撐自己人」的心態、想支持香港代表擊敗外敵，意味如果要本地聯賽也有相同效果，就要找到能號召球迷入場的「動機」。

港足賽事的入場人數，往往很難轉化至本地聯賽。（資料圖片／李澤彤攝）

樂天女孩或成突破缺口

另一場煞科日賽事晉峰對香港U23，也許就是個好嘗試。晉峰花費五位數字邀得台灣啦啦隊「樂天女孩」訪港，擔任主場表演嘉賓，門票賽前僅預售一天便售罄。這場比賽對聯賽榜形勢毫無影響，戰況要激烈亦很難，老實說，正常情況下記者也不會採訪，但今次令青衣運動場全場滿座，就是因為「樂天女孩」為比賽賦予了足球以外的「動機」。

晉峰後衛葉卓文賽後說，「香港人不是不喜歡香港足球，只是沒有事推動他們。」雖然明顯觀眾是入場看女孩多於足球，說法有點自欺欺人，可是有球迷透露，因為這次活動加入了晉峰球迷會，獲得來屆主場季票。雖然這位球迷近年本已少看本地波，但他不排除下季有時間會再入場；像他本身也是支持中華職棒球隊「樂天桃猿」在先，後來才愛上「樂天女孩」。

晉峰邀樂天女孩於煞科日擔任表現嘉賓，引來迴響。（資料圖片／袁志浩攝）

其實本地波就像一個小圈子，每場比賽入場人數、每段新聞觀看次數都有一個可預計的「基本盤」，與其繼續「圍爐」，也許是時候靠一些交流、合作去突破，向外界「吸客」。

據了解，晉峰借助「樂天女孩」招收了約200至300名新會員，值得我們長遠觀察的是，會否有部份人願意再入場，從而成為本地波「常客」，擴闊球迷基礎？而假如球會與「樂天女孩」長期合作，效果相信來得更顯著。

當然，最後情況有可能發展至「本末倒置」——入場人數、氣氛的確變好了，卻觀眾仍只是看啦啦隊多於看足球，但至少有人講好過無人講，能間中走入外界視線，總會讓人留下記憶，每次累積下來，影響可能是意想不到的。

科蘭當年征戰港超及亞冠，讓更多香港甚至亞洲人認識傑志。（資料圖片／李澤彤攝）

內外因素相輔相成 本地波值更多關注

就像當年「藍鳥」邀請世界盃金球獎得主科蘭來港，確實令更多香港人叫得出「傑志」這個名字。而2015年世界盃外圍賽「港中大戰」，5年後（2020年）我們做過一系列專訪，發現雖然熱潮會散去，但種子仍會悄悄萌芽——有人從看不起本地波變死忠球迷；港隊也自此不論輸贏、都獲得大家支持跟尊重。

港足歷史性晉身亞洲盃決賽周，帥氣前鋒安永佳因此走紅。（HKFA）

當然，球員在場內的表現同樣不可或缺，始終這才是最直接有效吸引球迷入場的因素。如2018年鄭展龍對日職柏雷素爾射入世界波絕殺，拿下香港球隊在亞冠盃改制後首場勝仗；傑志去年歷史性打入亞冠16強，不多不少也提升了本地波在球迷眼中的水平。

而港足在剛過去的亞洲盃外圍賽，戰勝疫情及惡劣條件晉級決賽周，佳績引起大眾留意，才間接令帥氣前鋒安永佳走紅，進一步增強了港足人氣，證明場外和場內的推動力，更應是相輔相成的。

要港超打入主流是天荒夜談，但作為本地體壇罕有的職業聯賽，球員本身也是香港運動員，他們值得更多關注，正如晉峰總教練何信賢所言，「我不知道這些方法好不好，但試了才算吧。」