西貢行山｜白沙澳經南山洞探蛇石 沿海邊小徑往榕樹澳出水浪窩
撰文：CATT’S BLOG
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近日天氣不穩，連日有雨，上周末一度掛起黃雨，周三小組活動安排白沙澳起步，兩手準備，如好天氣就上山，如有雨就走村徑出水浪窩，西貢7號小巴站集合。
（出發日期：2023年3月29日）
早上到西貢早餐已下着濛濛細雨，搭9點開出班車到白沙澳還是雨濕濕的，安全起見決定走村路，沿白沙澳經南山洞至蛇石坳探蛇石，拍照後沿山路走至深涌，在深涌碼頭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，白沙澳起步、經南山洞至蛇石坳探蛇石👇👇👇
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休後沿海邊小徑綑遊至榕樹澳，經引水道走出水浪窩，下午1時50分到達，到巴士站搭巴士回富安花園，步至大水坑鞍山茶座下午茶，今日輕鬆閒遊約13公里，4個半小時走完。
▼按圖看清路線及沿途風景，榕樹澳經引水道走出水浪窩👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】