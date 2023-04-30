紅石門行山｜烏蛟騰出發打卡紅色海岸 穿迷椏走廊沿絲帶行勿走失
撰文：CATT’S BLOG
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周三清明假期，小組活動繼續，假期有特別車往烏蛟騰，就去紅石門吧！
（出發日期：2023年4月5日）
早上天陰有密雲，與友在新達廣場早餐後搭275R巴士到烏蛟騰，到達總站有點毛雨，雨不大行程繼續，等齊人開始起步，經九擔租、步至梅花椿，走下路往上、下苗田，廢村屋旁有路上大峒。
山路頗濕跣，約35分鐘到達大峒，抖抖拍張大合照繼續步往觀音峒，觀音峒前行一小段轉入小路下行到紅石門，下行全是林路，好多蛛網要先用樹枝開路，約35分鐘到達吉澳洪水塘，過橋再下走一段林路終於到達紅石門村，村內只剩下一間廢屋，再往外走便見紅石門堤壩，紅石門位於印洲塘內，其一帶海岸岩石呈紅色的很美，拍照後就在堤壩旁大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，九擔租起步至梅花椿，經苗田往大峒下行到紅石門👇👇👇
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休後走回村內，往上走一段到岔口，往右沿山徑環走，經牛角涌、黃竹涌、馬尿河返回苗三古道，上行經苗三石澗、上、下苗田、九擔租返回烏蛟騰搭車回大埔，今日路長走了15公里，6個多小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿山徑經迷椏走廊返回苗三古道，上行回烏蛟騰離開👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】