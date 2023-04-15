馬鞍山行山｜富安花園後山奇石遊 鱷魚張口青蛙石形狀有趣必打卡
撰文：CATT’S BLOG
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周三吹東風，早晚天氣清涼，日間氣溫大約24度，頗為乾燥，小組安排到富安後山賞石，富安花園集合。
（出發日期：2023年3月15日）
早上在新金富食早餐，9時20分準時起步，經停車場上梅子林路，前行少許過橋經花圃旁山路上探方包石，途經白兔石、豬頭石、廢標柱下天帝糞坑，經水務處加壓泵房、蜥蜴石往鹿巢石林，在象蛙石、蛋糕石、龍舟石、鱷魚張口拍照後下山到涼亭大休。
▼按圖看清路線及沿途風景，探尋後山奇石👇👇👇
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休後下馬鞍山燒烤場，經溫氏墳路往探小矮人石、青蛙石後下山經水務路出大水坑站鞍山茶座下午茶，今日在富安後山賞石，輕鬆走了9公里，差不多6小時完成。
▼按圖看清路線及沿途風景，沿路下行至馬鞍山燒烤場，經青蛙石、半坳嶺到大水坑站👇👇👇
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（部份相片取自隊員）
【本文獲「CATT'S BLOG」授權轉載。】