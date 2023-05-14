傳曼聯向金玟哉開鉅價合約　利物浦目標「準備加盟」｜足球轉會

英超球季接近尾聲，仍在競逐歐聯席位的曼聯和利物浦，近日分別傳出在重要收購目標上有新進展，當中紅軍盛傳即將獲白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打（Alexis Mac Allister）加盟；而曼聯則被指向拿坡里中堅金玟哉開出巨額薪酬，其合約內的條款也似乎有利英超球會簽人。



利物浦急需重建中場線已是公開秘密，雖然在英超餘下三場比賽的紅軍仍排在第五位，未必會獲得下季的歐聯資格，但在轉會市場上仍動作頻繁，英國《鏡報》指紅軍雖然面對曼聯和阿仙奴的競爭，但已接近以7000萬英鎊簽入白禮頓中場阿歷斯麥亞里士打，而球員本人也已「準備好」加盟；另外，報道也指利物浦有望以約5000萬英鎊簽入美臣蒙特，但需待盛傳將接掌車路士的普捷天奴首肯。

阿歷斯麥亞里士打廣傳是利物浦今夏的頭號目標。（Getty Images）

曼聯方面，《米蘭體育報》報道，紅魔鬼對於追逐金玟哉「相當堅持」，雖然拿玻里主席迪羅倫迪斯不希望放走他，但金玟哉的合約中有一解約條款，讓意大利以外的球會可在7月1至15日期間簽下他，觸發條件大約是5000萬至6000萬歐元；而曼聯則本已準備好為他支付6000萬歐元轉會費。

金玟哉效力拿玻里第一個球季，便成為隊中重要份子。（Getty Images）

《米蘭體育報》記者Pasquale Salvione在登上當地電台節目時透露，金玟哉「離開拿玻里的機會頗高，但談判是需要雙方共識的，而金玟哉本人的意願是關建。」英國《鏡報》則引述法國媒體FootMercato指，曼聯已與這位韓國中堅的代表會面，並開出一份「鉅額合約」，球員本人也希望出戰英超及續戰歐聯，曼聯獲得歐聯資格的機會頗高之下，似乎也有利他們簽下心頭好。