游泳｜何詩蓓率港隊戰環地中海賽　遇池江璃花子4年來首征海外

香港游泳代表隊將出戰一連三個周末的環地中海賽（Mare Nostrum），當中包括已取得巴黎奧運資格的何詩蓓、何甄陶、張心悅，首站今周六及周日（13及14日）在法國的魯西永地區卡內舉行。

同時，早年一度患白血病的日本泳手池江璃花子亦會參賽，成為她4年來首次遠征海外，亦有望與何詩蓓正面交鋒。



根據環地中海賽官方公布的參賽名單，香港隊共有9位泳手（6男3女）參加合共26個項目，名單如下：

女子：

何詩蓓：50米自由泳、100米自由泳、200米自由泳、400米自由泳、50米蛙泳

張心悅：50米背泳、100米背泳、200米背泳

李芯瑤：50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳

男子：

何甄陶：50米自由泳、100米自由泳、50米蝶泳

林昭光：200米自由泳、100米蝶泳、200米蝶泳

麥世霆：50米蛙泳、100米蛙泳、200米蛙泳

Adam Chillingworth：100米蛙泳、200米蛙泳

黃培燊：100米蛙泳、200米蛙泳

衛恆恩（Peter Harry Whittington）：200米混合泳、400米混合泳



名單上包括三位已獲得至少一項奧運資格的泳手，包括何詩蓓、張心悅及何甄陶。何詩蓓除了出戰4個自由泳項目，也報名50米蛙泳；早前在香港長池游泳計時賽游出巴黎奧運A標的16歲小將張心悅，也會出戰3項背泳，連續兩屆奧運達A標、上月刷新男子50米自由泳港績的何甄陶，也會出戰50自、100自和50蝶。

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另外，近年爭逐激烈的3位香港男子蛙泳代表麥世霆、黃培燊和Adam Chillingworth，也會在100和200背交鋒，麥世霆同時出戰50背。200蝶港績保持者林昭光會出戰100和200蝶及200自，香港男子400米混合泳紀錄保持者衛恆恩，也會出戰200及400混。值得一提的是，來自協恩中學、2009年出生的小將李芯瑤，會參加50和100自及50蝶。

除港隊外，參賽名單上值得留意的名字還有日本飛魚池江璃花子和瑞典名將絲祖唐（Sarah Sjöström），當中絲祖唐曾奪10面世界錦標賽金牌，也會成為何詩蓓在50和100米自由泳的勁敵，至於早年患癌的池江璃花子則是4年來首度赴海外參賽。

從4月的日本計時賽照片可見，池江璃花子身形已回復不少。（Getty Images）

現年22歲的池江璃花子，5年前曾在雅加達亞運會橫掃6面金牌，但之後不久便在2019年2月宣布患上白血病，直到2020年復出，並成功取得資格，代表日本參加2021年舉行的東京奧運4X100米混合泳接力。之後她一直努力重拾狀態，到今年4月初，體格明顯回復不少的她在日本游泳計時賽勝出100米蝶泳，取得今年7月舉行的世界游泳錦標賽參賽資格，將成為她6年來首度參賽。

池江璃花子的表現令人期待。（Getty Images）

池江出戰今站環地中海賽，也是她自患癌後4年來首度赴海外參賽，她的報名項目包括50米、100米、200米自由泳及50米蝶泳，當中三項自由泳賽事何詩蓓均有參賽，意味兩人有機會在9月展開的杭州亞運會前正面交鋒。

日本TBS早前訪問了池江對於久違出外參賽的心情，她道：「現在只覺得很興奮，以前每年都會參加歐洲大獎賽，是我很喜歡的賽事，我覺得不到海外參賽，就不會進步了，現在要好好累績經驗。」對於歐洲的猛烈陽光，她也打趣道：「要跟自己的雪白皮膚道別是有點不捨得，我要做好防曬、注意保養呢！」