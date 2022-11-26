乒乓｜杜凱琹總結今季未如理想 小將蔡俊杰轉全職因張本智和

上周戰畢亞洲盃的香港乒乓混雙組合杜凱琹與黃鎮廷，周六（26日）偕小將蔡俊杰與周穎詩出席活動，世界排名在年初升上新高第7的杜凱琹，總結今季表現未如理想，將在新季前調整心態和手肘傷患，備戰明年杭州亞運。席間被問到日本好手伊藤美誠狀態不穩，曾歷低潮的「阿杜」亦有見解。



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杜凱琹與黃鎮廷在上周戰畢泰國曼谷舉行的亞洲盃，8強止步的杜凱琹總結今季表現，坦言年初因世界排名上升至新高第7（現時第9），而感到壓力影響了發揮。

戰畢亞洲盃的杜凱琹（左二）與黃鎮廷（右二）偕小將出席活動。（葉詩敏攝）

「可能世界排名取得新高（第7）後，心態沒有處理好，後兩站以頭號種子出賽是未經歷過，影響了發揮。」杜凱琹又透露在世錦賽觸傷：「哥爾夫球肘（指手肘內側）受傷，但剛剛亞洲盃調整得不錯，慢慢重拾狀態。」她指會在留港時間調理傷患，為12月出戰日本乒乓球聯賽作準備。

此外，日本名將藤美誠在去年奧運後狀態不穩，今屆亞洲盃不敵中國王藝迪取得亞軍前，在日本奧運選拔賽中不敵14歲的張本美和，只得第5名，出戰巴黎奧運女單資格岌岌可危。生涯中曾歷低潮，努力調整心態的杜凱琹對此坦言，「日本水平很高，競爭激烈，全世界乒乓水平也提升了很多，面對輸贏也很正常。但我覺得她這種強大運動員都會面對、接受到。」

杜凱琹與黃鎮廷在商場表演單打，吸引市民拍照圍觀。（葉詩敏攝）

世錦賽預選在明年初展開，亞運又緊接在明年9月舉行，杜凱琹指要把握時間養傷，並集中練習雙打、混雙項目，力爭獎牌。

至於世界排名32位的港乒「一哥」」黃鎮廷，在亞洲盃8強擊退排名高14位的寶島新星林昀儒，此前黃鎮廷三次與他交手錄1勝2負。黃鎮廷坦言：「好久沒有贏過前十球員，今次準備得很充足，在場上也戰術得效，反觀他可能有點緊張，自己在末段也夠信心，堅定到最後。」

杜凱琹坦言不滿今季表現。（葉詩敏攝）

港乒男團在世錦賽打入前8，黃鎮廷指對球隊好大鼓勵，「我們綜合實力未必如其他隊平均，所以今次看出我們實力有進步。」他指在小組賽與日本、伊朗、匈牙利、羅馬利亞同組，能在組中脫穎而出，對團隊添了不少信心。

小將蔡俊杰內地訓練獲得着

香港乒乓隊近年致力培訓「土炮」球員，一眾香港土生土長球手在國際舞台取得不俗成績，19歲小將蔡俊杰曾在去年全運會後，獲乒總安排於內地訓練近半年。他與亞青代表小將陳顥樺、姚鈞濤及鮑奕文，隨教練劉國棟造訪多個內地訓練基地，先後於河北、北京及黃石集訓，不但擴闊眼界，更切身感受中國隊的訓練強度，琢磨球技。

蔡俊杰（右）去年曾到內地訓練，大開眼界。（葉詩敏攝）

這名19歲小將在今屆亞青賽，團體賽敗予日本8強止步，他直言已盡全力「有遺憾但無悔」。蔡俊杰3年前成為全職運動員，明年將升上成人組接受更大挑戰，目前目標盼能打入正賽。他解釋轉全職原因：「見到同齡張本智和從小已打出成績，自己又好熱愛乒乓球，想與他一樣追逐夢想，打到高水平。」

周穎詩指堅持同毅力是生涯最大得着。（葉詩敏攝）

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