乒乓新加坡大滿貫｜非洲一哥贈張本智和3蛋　阿魯拿熱愛中國名物

WTT新加坡大滿貫賽16強，世界排名第4的日本乒乓球手張本智和，面對排名14的尼日利亞球手阿魯拿（Quadri Aruna），慘遭0：3橫掃出局。

有內地媒體形容這場戰果為「爆大冷」，不過如果大家認識阿魯拿這位「非洲乒乓一哥」，應該不會這樣說。



張本智和今場失利，有內地媒體形容為「大爆冷」。（Getty Images）

19歲的張本智和一直被視為中國隊的心腹大患，2018年日本公開賽曾接連擊敗奧運男單金牌馬龍與張繼科奪冠，不過最為人津津樂道的「中日大戰」，應為去年10月的乒乓團體世錦賽四強。中國隊雖以3：2擊敗日本晉級，張本智和卻在男子單打先後擊敗世界排名第一的樊振東跟新秀王楚欽為日本獨取兩分，成為當屆賽事唯一讓中國隊吞敗的球手。

賽後張本智和聲言「中國非不可戰勝」，令本已備受注目的他，格外受到中國媒體關注。這名「日本一哥」今仗面對的阿魯拿為「非洲一哥」，也是今次賽事64名球手中唯一非洲球手。

阿魯拿今仗以3：0橫掃過去未曾贏過的張本智和。（Getty Images）

曾在奧運戰勝波爾的非洲一哥

阿魯拿已屆34歲，曾參加2012、2016兩屆奧運，成名作是里約奧運先在32強擊敗中華台北名將莊智淵，繼而在16強勇挫「前一哥」德國名將波爾（Timo Boll）。雖然8強被當屆冠軍馬龍橫掃出局，但他已寫下非洲乒乓球歷史新一頁，成為歷來首位晉身奧運8強的非洲球手。

他的男單最高世界排名曾高佔第10位，是史上第一個達成此成就的非洲乒乓球手，目前世界排名14。阿魯拿經驗豐富，當中亦不乏佳績，即使對上3次跟張本智和交手皆負，亦絕對不能小看他。

請張本智和「食蛋」後最想做這件事……

第一局阿魯拿先行搶到10：6的Set Point，並以11：7拿下；之後張本智和稍微調整戰術，雙方互不相讓戰至「刁時」，阿魯拿成功把握機會，以13：11贏下第二局；第三局張本智和打得漸見急躁，最終阿魯拿以11：7再下一城，3：0將這位日本名將橫掃出局。

賽後WTT賽會的Instagram亦發布本場賽事精華，並稱阿魯拿為「非洲之王」（KING OF AFRICA）。有趣的是，阿魯拿雖身為非洲人，但非常熱衷使用微博，贏下這場比賽後，他在微博上說：「沒想到能贏下這場比賽，太激動了！」還在最後說要「再去吃頓火鍋」。

阿魯拿擊敗張本智和後難掩喜悅。（微博截圖）

查看他較早前的微博，原來阿魯拿早前曾到中國火鍋名店海底撈幫襯，在影片中還對該店的著名服務「甩面」表現得十分驚訝。

張本智和出局後，這次WTT賽事的全部日本球手皆已出局，阿魯拿將會在8強面對巴西球手卡達雲奴（Hugo Calderano）和斯洛文尼亞球手約基治（Darko Jorgic）之間的勝方。