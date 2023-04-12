乒乓球冠軍賽｜奧運五金馬龍次圈出局　中華台北小將反手絕技制勝

奧運金牌得主馬龍在昨晚（11日）的WTT新鄉冠軍賽次圈爆冷出局，以局數1：3不敵21歲中華台北小將林昀儒。林昀儒表示沒想過可以贏到，認為自己打出了近期最佳的表現，至於馬龍就盛讚對方是國家隊最主要對手，年輕且技術有特點。



世界排名第4的中國球手馬龍在次圈止步。（Getty Images）

在WTT新鄉冠軍賽男單賽事，首位被淘汰的國家隊球手令人始料未及，竟是經驗豐富的馬龍。在昨晚的次圈賽事，世界排名第4的馬龍，面對世界排名第10的中華台北球手林昀儒，兩人之前6次交手，馬龍得4勝2負佔優，但他賽前明言不會輕視林昀儒，稱對方為國家隊目前最重要的對手，並指出去年兩度交鋒皆是艱難取勝，今仗肯定也是硬仗。

林昀儒今場反手發揮非常好，剋制住馬龍。（Getty Images）

林昀儒入局較快，首局初段連取5分，拉開5：1，接着保持優勢至11：5先拔頭籌。林昀儒今仗反手打得相當好，發揮到他的絕技「反手擰」，多次令馬龍無計可施。在第二局，雙方互有領先，林昀儒在落後4：7時，反手絕技連番得分，反超9：7，贏多局11：9。林昀儒領先局數2：0。

馬龍搶到第三局，一度追至1：2。（Getty Images）

馬龍在第三局反擊，一開局就連取4分，搶回一局11：6，追近至1：2。在第四局，兩人初段積分咬住上，打成4：4後，林昀儒連取4分，領先到8：4，但馬龍後勁很強，更一度領先10：9，差點扳平局數。在這個考驗心理質素的時刻，林昀儒企穩陣腳，先取兩分反先11：10，再在決勝一分使出招牌「反手擰」，逼到馬龍打出界，以12：10贏出這一局，全場贏局數3：1晉級8強。

林昀儒表示沒想到能夠勝出，「非常開心可以拿下勝利，這也是近期自己表現最好的一場。」他表示面對奧運五金得主馬龍，也是純粹以拼盡全力的心態去應戰，而這場勝利給他很大的信心面對之後的比賽。

林昀儒職業生涯第3次擊敗馬龍。（Getty Images）

34歲的馬龍賽後表示，首局失誤過多，輸得太快，第二局沒有把握得住領先機會，令到局勢愈來愈被動。在第四局，馬龍一度取得game point但最終連輸3分落敗，他解釋「在處理球上面打得有些著急」。

馬龍再次強調林昀儒是國家隊最主要的對手，讚對方：「這幾年也一直都保持很高的水準，而且他也非常年輕嘛，他的技術各方面也非常有特點。」

張本智和亦在次圈出局。（Getty Images）

在昨日，馬龍並非唯一爆冷落敗的球手，世界排名第3的日本好手張本智和亦在次圈告負，以1：3不敵韓國的林鐘勳。