歐聯｜曼城4球屠殺皇馬闖決賽　高爾圖斯連番神救成夏蘭特剋星

歐聯4強次回合，曼城主帥哥迪奧拿一如賽前所言，沒有試陣，更在主場展示壟斷的表現，結果4球大勝皇家馬德里，極具說服力地晉身歐聯決賽，賽後連皇馬領隊安察洛堤也甘拜下風。究竟今仗的曼城有多恐怖，或許兩張圖就能說明一切。



歐聯次回合開賽前，外界不斷猜測哥迪奧拿會否重覆犯錯，再度在關鍵時刻「試陣」，哥帥賽前事先聲明：「我不會再『想得太多』，大家不用擔心！」

歐聯｜哥迪奧拿「知衰」 賽前記者會稱對皇馬不會再「想得太多」

一如哥帥所言，曼城陣容十分正常，夏蘭特擔任箭頭掛帥，迪布尼﹑基亞利殊及貝拿度施華等從後支援。在主場出擊的「藍月亮」，開賽已經展示決心，壓住皇馬在後半場，早段已有連番攻勢。

要不是門將高圖爾斯表現神勇，皇馬早就失守了，夏蘭特接應基亞利殊傳中，小禁區內近門頭槌，高圖爾斯及時封位。夏蘭特隨後接應艾簡治的頭槌二傳，再度在小禁區內頭槌攻門，這名皇馬門將及時回身撲出。

高圖爾斯連續兩個神救，擋得住夏蘭特，卻擋不了貝拿度施華，這名葡萄牙國腳接應迪布尼直線，近門一射破網，23分鐘打開紀錄。貝拿度施華隨後再一次出現在適合的位置，根度簡射門被擋出不遠，施華禁區內加一頭補中，37分鐘領先2：0。

貝拿度施華上半場梅開二度，為曼城拉開優勢。（Getty Images）

即使曼城在總比數已領先3：1，但他們在換邊後繼續向皇馬施壓，夏蘭特在中後段再有機會，接應根度簡福至心靈的後腳，再度單刀面對高圖爾斯起腳，卻再一次被射不破對方的十指關，皮球射中高圖爾斯後中楣彈出，夏蘭特隨即「激到跳起」。

夏蘭特3次機會都被高圖爾斯擋出。（路透社）

以為皇馬大難不死會有後福，曼城在3分鐘後狠狠破滅這希望，迪布尼罰球傳中，艾簡治頭槌建功，76分鐘頂成3：0，加上後備入替的艾華利斯錦上添花，結果曼城大勝4：0，兩回合以5：1淘汰皇馬，極具說服力地打入決賽，將與國際米蘭爭奪錦標。

曼城主場4球大勝皇馬，殺入歐聯決賽。（曼城Twitter截圖）

兩張圖顯示兩軍分野

「我們今天遇上一隊發揮更好的球隊，他們在強度在質素上更值得取勝，單單是上半場已為入決賽打好基礎。」皇馬主帥安察洛堤賽後承認優勝劣敗，但他表示躋身歐聯最後4強也是成功。

究竟曼城上半場表現有多恐怖？單看兩軍射門數字就略知一二，曼城上半場錄得13次射門，7次禁區內﹑2次在小禁區﹑4次禁區外；相反皇馬只得寥寥的一次，就是卻奧斯遠射中楣。開賽頭15分鐘，曼城錄得79%的控球率﹑124次傳球，而皇馬僅得13次，平均1分鐘也沒有1次傳球，可想而知今仗兩軍的分野有多大。

皇馬首15分鐘只得13次傳球。（Twitter截圖）

曼城（橙色）上半場錄得13次攻門；皇馬僅得1次。（網上截圖）

曼城以壟斷式表現擊退皇馬，距離夢寐以求的歐聯獎盃只剩下最後一關，哥帥賽後球隊今仗表現是無懈可擊，亦是為去季而平反，「我們去年被皇馬淘汰後，外界說我們的球員沒有性格，今年與去年的情況相若，我們今年接受了去年的失敗，並把握機會進入歐聯決賽。」

曼城在決賽與國際米蘭碰頭，縱然外界皆看好曼城，哥迪奧拿表明先專注聯賽對車路士，一步一步來，並表明要做好最壞的打算。

曼城距離歐聯冠軍只差一步。（Getty Images）