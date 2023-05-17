歐聯｜哥迪奧拿「知衰」　賽前記者會稱對皇馬不會再「想得太多」

歐聯4強次回合面對皇馬在即，過往經常在重要關頭做「戰術實驗」的哥迪奧拿（Pep Guardiola），今次卻在記者會上表示會保持簡單，更說不會「想得太多」。



周日（14日）作客擊敗愛華頓後，曼城在聯賽已豪取11連勝，加上阿仙奴不敵白禮頓，今季的英超冠軍爭奪戰已失去懸念，如無意外，「藍月」將拿下他們近7季的第5個英超冠軍。

聯賽戰線基本塵埃落定，球迷焦點當然落在今晚（17日）深夜的歐聯4強次回合戰，在不少人眼中，今屆曼城對皇家馬德里猶如決賽提前上演，加上雙方在首回合戰成1：1平手，這場次回合戰自當會更為激烈。

曼城與皇馬首回合以1：1踢成平手，今仗預計將更為激烈。（Getty Images）

哥迪奧拿自2016年執掌曼城教鞭後，帶領球隊掃盡本土錦標，包括4次英超、1次足總盃及4次聯賽盃冠軍，但唯獨一直未能贏下歐聯冠軍，其中最接近一次為2020/21球季打入決賽面對車路士。不過如此重要一戰，他卻擺出零防中陣式「自爆」，至今仍經常被球迷討論。

今次賽前記者會上，哥帥坦言不會再「想得太多」。「有很多事情是你無法控制的，但我對球員的唯一寄望是做好自己，我不能在這裏告訴你（我的戰術）。其實並沒有什麼特別之處，我不會再『想得太多』（overthinking），大家不用擔心！跟過往我們所做的沒有什麼不同。」

哥迪奧拿表示他不會再「想得太多」。（Getty Images）

去年這兩支球隊同樣在4強相遇，曼城在比賽末段遭皇馬連入三球反勝，記者問到是什麼讓該支西班牙球隊如此出色時，哥迪奧拿回答：「真是一個好問題，我也不知道。如果我知道的話，我就能找到擊敗他們的方法。」他後來補充，認為他們擁有高質素的球員，是最主要的原因。

哥帥表示球隊已多次進入歐聯淘汰賽，所以他們都明白這場比賽有多重要，「這可能是我們最重要的比賽之一，我們無法否認這一點——因為這項賽事，因為這個對手以及其他因素。但我跟球員說，把這當成是一個巨大的機會，好好享受那一刻吧。」

上季曼城在四強次回合領先的情況下，遭皇馬完場前連入三球反勝。（Getty Images）

曼城將在周三（17日）深夜3時迎戰皇家馬德里，勝方將在決賽面對國際米蘭。