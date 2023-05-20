高爾夫球｜中學校際高爾夫球比賽粉嶺激戰　智新書院蟬聯總冠軍

第四屆中學校際高爾夫球比賽昨日（19日）於香港哥爾夫球會舊球場舉行，參賽學校陣容為歷屆之最，共有24間學校派出的33支隊伍，參賽選手高達99人。

經過5小時激戰，最終智新書院勇奪甲組隊際盃總桿冠軍，隊長 Denzel Rai 更在男子甲組個人賽總桿稱王；啓新書院的Covi Yan則在女子甲組個人賽總桿封后。而男、女子甲組的個人賽淨桿冠軍分別由香港培正中學劉栢初和香港加拿大國際學校Kiana Lam奪得。



是次比賽一共吸引了24間中學共組33隊參賽隊伍，各學校以2至4人為一隊，但可派多隊參賽，進行18個洞的賽事。比賽分個人及隊際盃，各設淨桿及總桿獎項，男、女子組分別設冠、亞、季及殿軍；隊際盃則以每隊的兩項最佳分數用以計分，分別設冠、亞及季軍。智新書院蟬聯今屆全場總桿總冠軍，並贏得新增設的「鄉議局校際高爾夫球盃」。

蟬聯今屆全場總桿總冠軍的智新書院，從香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊先生（右 三）接過今年首設的「鄉議局校際高爾夫球盃」，香港哥爾夫球會高爾夫球總監 Daniel O’ Neill 先生（左一）恭賀得奬隊員。（大會提供）

為支持高爾夫球普及化和發展，香港哥爾夫球會和香港高爾夫球總會多年一直合作無間地推動學界的高爾夫球運動。今年「中學校際高爾夫球比賽」已舉辦至第四屆，是香港全面復常後首個學界高球比賽，參賽學校數目更創下歷年紀錄。

香港高爾夫球總會行政總裁賴以尊先生認為，這次創新高的參賽人數和青少年球手的表現明顯提升，反映香港高球前景可期：「香港年輕球手在國際賽事的傑出表現，在學界掀起新一股高球熱，有學校更組成高球校隊，定期訓練。要提升高球生力軍的水準，培育他們走向國際舞台。」

「第四屆中學校際高爾夫球比賽」近百位參賽選手，開賽前在粉嶺舊球場開心大合照。（大會提供）

香港哥爾夫球會會長郭永亮先生亦表示：「粉嶺舊球場不但是培育精英高球手的搖籃，同時亦是舉辦校際賽事的理想場地，每年在這裡舉行的校際活動都是學界盛事，激烈的賽事見證了年輕健兒的拼勁和水準。」

今屆比賽首設「鄉議局校際高爾夫球盃」，以示鄉議局支持香港哥爾夫球會多年來為北區學校提供免費的高球訓練，推動新界學子體育運動的發展。