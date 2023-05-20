重劍世界盃｜江旻憓阿聯酋站決一劍憾負　獲今季第二面國際賽銀牌

女子重劍世界排名第一的江旻憓，今日（20日）在阿聯酋站富吉拉站世界盃過關斬將，闖入4強，穩奪今季第4面國際賽獎牌。



江旻憓繼上站哥倫比亞大獎賽後，再挫加拿大小將晉身阿聯酋站4強。（FIE圖片）

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阿聯酋富吉拉站女子重劍世界盃，「世一」兼頭號種子江旻憓過關斬將，先後淘汰西班牙﹑韓國﹑日本及加拿大劍手，殺入4強，與世界排名第4的匈牙利劍手Anna Kun爭入決賽。雙方過往曾經3次在國際賽淘汰賽交手，Vivian近兩次同樣以12：13落敗。

江旻憓開賽打出氣勢，首節連取4劍，並挾5：1進入第二節。Vivian今仗的反攻戰術奏效，次節繼續擴大比分，兩節完成領先10：6，江旻憓最終以15：11奠定勝局，晉級決賽。

江旻憓決賽與韓國劍手宋世羅爭奪，雙方過往7次碰頭，Vivian稍稍佔優，錄得4勝3負，但近兩次交手同樣是宋世羅勝出。高手過招，兩人首節頭兩分鐘無交收，雙方打成2：2完成首節，Vivian次節中段連失兩劍，由領先1分變落後1分，其後宋世羅連續兩劍單燈，Vivian落後至6：9。

最後一節，落後3分的江旻憓變得更進取，50秒內連追3劍，比分追成9：9平手，其後再一劍反攻單燈反超前。Vivian以一劍防守還擊得分，拉開至13：11，惟宋世羅隨後連追兩劍，二人打成13：13平手，需要以「決一劍」分勝負。江旻憓被對方反攻得分，結果以13：14憾負，無緣連續兩站封后。

重劍世界盃｜世一江旻憓闖阿聯酋站4強 鬥匈牙利劍手爭入決賽