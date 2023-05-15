賽艇｜退役李嘉文業餘教普拉堤　寄語後輩珍惜資源挑戰極限

退役香港賽艇隊代表李嘉文（Carmen），今午（15日）出席賽馬會沙田賽艇中心開幕典禮，笑指羨慕後輩並應珍惜資源，期望在賽艇中心提升國際級訓練配套下，推動香港賽艇運動發展。



李嘉文在2020東京奧運後結束18年全職運動員生涯，前年完成香港教育大學碩士學位後，在教大擔任運動團隊管理工作。她今日手撐拐杖現身開幕禮，笑言近日放假遊玩時弄傷膝頭，沒有大礙。她又透露考牌後現業餘教授普拉提（Pilates ）。

中國香港賽艇協會於2019年中開展了沙田賽艇中心的擴建計劃，並得到香港賽馬會慈善信託基金的捐助，正式命名為賽馬會沙田賽艇中心，冀為大眾帶來更先進及多元化的賽艇訓練設施，除了運動員外，亦鼓勵更多市民參與賽艇活動。

中國香港賽艇協會於2019年中開展了沙田賽艇中心的擴建計劃，中心今日舉行開幕典禮。（盧翊銘攝）

李嘉文笑言雖然羨慕現在有更完善設備，但在役時亦獲體院提供充足資源，「羨慕，但階段發展不同，未退役前都有很好的設施，現在的運動員好幸福，要更珍惜資源。」

鄰近體院的賽馬會沙田賽艇中心，冀為大眾帶來更先進及多元化的賽艇訓練設施。（盧翊銘攝）

她期望在更先進器材和完善環境下，能吸引更多年輕人和市民接觸賽艇運動，讓香港賽艇有長遠發展。「更大機會培訓到更多精英運動員，明白發展需要一段時間，不是今日啟用第二日就有奧運金牌選手，但今日、明日沒有，8年後、10年後，可能就是因為今日而成就。」

李嘉文笑言早前放假遊玩時弄傷，沒有大礙。（盧翊銘攝）

港將趙顯臻在月初的賽艇世界盃取得第4名，創下港隊單人艇在世界賽最佳成績，問到對賽艇隊在9月杭州亞運的期許，這名前奧運及亞運主將坦言：「作為曾經經歷的人，希望大家發揮到水準，獎牌是Bonus（額外獎勵），作為運動員是要挑戰極限、在比賽做到最好。」

嘉文又謂，即使已經卸下港隊身分，運動員精神仍能放在退役生活上，「好多東西同訓練一樣，不會是一帆風順，在難關時要給更多耐性，像傷患也要耐性恢復、靠時間琢磨。」她續說：「要有堅持，當找到或決定要做一件事，便要完成下去。」