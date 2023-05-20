重劍世界盃｜世一江旻憓闖阿聯酋站4強　鬥匈牙利劍手爭入決賽

女子重劍世界盃阿聯酋富吉拉站，港隊的江旻憓及佘繕妡在正賽分途角逐錦標。



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港隊一共派出9名劍手出戰阿聯酋站，世界排名第一的江旻憓當然以種子身份直接躋身正賽圈，而周五（19日）踏入22歲生日的佘繕妡，小組全勝直接殺入正賽，兩名港將今日角逐錦標。

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世界排名重返第一的江旻憓力爭再添國際賽獎牌。（FIE）

江旻憓首圈鬥西班牙劍手艾丹娜（Naiara Aldana），未遇太大壓力，並以15：8輕取對手過關。Vivian其後遇上韓國劍手Lim Joo Mi，首節打成2：2平手，Vivian次節頭一分鐘連取3分，拉開差距，以7：3領先進入最後一節，並以15：6奠定勝局，晉級16強。

江旻憓與日本劍手佐藤希望（Sato Nozomi）交手，這名36歲老將曾在廣州亞運摘下一金一銀。雙方首兩分鐘沒有交收，其後佐藤連取3分，落後2：5進入次節。Vivian次節立即發力，連取8分，一口氣收復失地，結果有驚無險地以15：11再下一城。

江旻憓與加拿大15歲小將Xiao Ruien爭奪獎牌，雙方在上站哥倫比亞卡利大獎賽曾碰頭，當時Vivian以15：6輕取對方。江旻憓首節以2：1稍稍領先，次節打出一段5：0拉開距離。江旻憓最後一劍連失3劍，末段更追至11：10，幸好關鍵時刻及時止血，連取兩劍單燈，對方依然沒有放棄，最後幾秒追至12：13，Vivian依然力保勝局，今季第4站打入4強，穩奪獎牌。

江旻憓出戰重劍大獎賽阿聯酋站。（FIE）

佘繕妡憾負前一姐無緣8強

佘繕妡則與瑞典的馬田遜（Elvira Martensson）爭晉級，「佘佘」再以15：12力克對手，自今季首站愛沙尼亞塔林站再度躋身32強。

佘繕妡與韓國前一姐崔仁晶碰頭，佘佘曾在去年世界盃巴塞站擊敗對方。佘繕妡首節連輸3劍單燈，先以2：4落後，這名22歲港將次節一直緊咬兩分的差距，以6：8進入最後一節。佘佘再度發力，連取兩劍打成9：9及10：10平手，再藉一劍單燈首度反超前，其後接連兩劍單燈，結果以15：12反勝對手，殺入16強。

佘繕妡16強再鬥另一前一姐﹑巴西前世界冠軍Nathalie Moellhausen，雙方首節打成2：2平手，次節繼續拉鋸，以5：5平手進入最後一節，可惜佘繕妡依然未能超前，結果以11：13不敵對手，無緣8強。