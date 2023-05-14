殘疾羽毛球︱港隊殘奧積分賽泰國站豐收　陳浩源1金1銅賀母親節

香港殘疾羽毛球隊全員出發，前往泰國和巴林出戰連續兩站2024巴黎殘奧積分賽，港隊率先在泰國殘疾羽毛球國際賽報捷，喜獲兩金一銅，當中個人獨得一金一銅的陳浩源趁今日母親節正日報喜，「可以送俾我神奇媽媽。媽咪，母親節快樂！」



殘疾羽毛球港隊全員出戰連續兩站殘奧積分賽，先在泰國站拿下兩金一銅。（陳浩源Instagram）

香港殘疾羽毛球隊近日因前代表林芷煖的轉籍風波成為焦點，適逢一個星期前全員前赴芭堤雅，出戰泰國殘疾羽毛球國際賽。外界雜音未有影響港隊表現，兩大主力陳浩源、朱文佳雙雙發揮水準，朱文佳在男子單打SH6級別奪冠，陳浩源在男子單打WH2級別得到銅牌，混雙夥拍比利時代表To Man-Kei在決賽先落後一局下，連取兩局反勝對手奪金，為港隊今站摘下兩金一銅。

賽後陳浩源在Instagram感言，「今個星期，大家都頂住壓力，好集中咁完成比賽。為港隊帶黎2金1銅！大家好波！」他個人獨取一金一銅，正是送給一直支持他的媽媽最佳母親節禮物，他開心道：「而我個人拎咗1金1銅，可以送俾我神奇媽媽。媽咪，母親節快樂！」

陳浩源預告巴黎殘奧後退役

陳浩源在東京殘奧男子單打WH2級別帶傷上陣奪銅，感動香港不少市民，他今年已經38歲，一星期隨港隊出發往泰國前發文「預告退役」，指出明年巴黎殘奧會是他最後一站，「2024巴黎殘奧會係我最後一站。數落，可能剩返最後10次代表香港。真係去一次，少一次。所以要好好享受，好好咁珍惜每一場比賽。」

陳浩源2008年在中國工作期間遇車禍重傷，需切除左腳，康復後成為輪椅羽毛球運動員，代表香港參加近300場國際賽事，並奪得超過60面國際獎牌，當中包括東京殘奧以及殘疾人羽毛球世錦賽累積6面獎牌。