德甲．人物誌｜多蒙特王子列奧斯：擁最高才華　卻是遺憾的代名詞

德甲煞科日，89分鐘，拜仁慕尼黑再度領先科隆之時，多蒙特球迷的心再次往下沉，場上黃黑衣服的球員們也沒什麼能反勝的跡象，越踢越焦急，越亂。

「輸自己」永遠都是最難受，球迷心碎，但大概沒人會比馬高列奧斯更難過。

坐在西法倫球場草地上眼神空洞的「你」，在想什麼？

沒法想，不敢想。喜歡了這個球員11年，他失冠後失魂落魄的樣子並不陌生；最難受的是，今次多蒙特以最壞的方式輸了。德甲錦標本來觸手可及，卻還是從列奧斯手中溜走。

「沒關係」三個字，實在無法說出口。



自馬高列奧斯11年前加盟多蒙特以來，一直都是筆者最喜歡的球員：若在現場看過他踢波，更會感受到那種「靈氣」——擁有與眾不同的觸覺、永遠在最準繩的一瞬，作出最精確的走位入楔，腳步輕盈靈動，細微動作卻經常成為對手最大威脅。

左起：馬里奧葛斯、羅拔利雲度夫斯基、馬高列奧斯，多蒙特近代最令人深刻的球員，也代表三種各走極端的球員生涯。（Getty Images）

猶記得今年初在網上看過一則帖子，說起多蒙特近年最具代表性的9號、10號和11號球員——羅拔利雲度夫斯基、馬里奧葛斯和馬高列奧斯，那位網民寫道：「這三位球員，恰巧代表了三種各走極端的足球生涯：利雲度夫斯基在對的時間點轉會，沒有大傷，非常成功；葛斯年少成名，但早早走下坡，生涯最高點是在世界盃攻入致勝球，之後碌碌無為；列奧斯的足球天份肯定是三人中最高，際遇和傷患，卻使他成為成就最低那一個。」

他在2012年加盟剛奪得雙冠王的多蒙特之時，大概像筆者這樣的球迷和他自己，都對未來有着非常美好的盼待：23歲風華正茂，是全德甲最炙手可熱的進攻中場，外貌球技兼備，也有着一個「Feel Good」故事：多蒙特是他的家鄉，7歲已加入多蒙特青訓，16歲時被嫌太瘦削而放棄，但他在小球會阿倫（Rot Weiss Ahlen）出道重塑生涯、20歲時加盟慕遜加柏發熱發亮，終於在2012年以德國年度最佳球員的身份，獲母會重新招攬。

列奧斯的名字馬高，其實是源自荷蘭一代球星雲巴士頓（Marco van Basten）——他的父母本身想為他命名Dennis，但在1988年歐國盃，雲巴士頓對蘇聯射入精彩窩利，「馬高」的名字就這樣誕生。可惜是他未能如雲巴士頓般生涯滿載榮譽和高光時刻，只充滿上天對他開的一個又一個殘酷玩笑。

馬高列奧斯的拍檔，個個都是最後在超級豪門落班的球星。（Getty Images）

列奧斯加盟多蒙特首季，便助球隊打入歐聯決賽，最後失落錦標，摯友葛斯更在季尾離隊加盟死敵拜仁，球會氣氛一片悲涼，之後的多蒙特開始分崩離析：戰績低迷下高普在2015年辭任，曉姆斯、根度簡、利雲度夫斯基相繼離開，奧巴美揚、米希達利恩來了又走了，每年都賣球星，他的前線戰友轉了又轉；他不是沒收到過更好的邀約，但種種原因下從沒離開，地位一早已奠定，獲球迷稱為「多蒙特王子」。

多蒙特陷入一直未能奪得聯賽冠軍的窘境，試過成為冬季冠軍，遙遙領先下還是被拜仁反壓。儘管曾贏得兩次德國盃，萊斯在2017年捧得這個他生涯第一個主要錦標時，開心得用力吻了獎盃，2021年再奪冠時亦然。然而他或是球會最想要的，當然不僅德國盃。

更遺憾的是，列奧斯花樣年華之際，本有很大機會拿下最高榮譽，2014年他狀態頂峰，卻在世界盃前一次國際友誼賽受傷，傷心地退隊，最後德國擊敗阿根廷捧起大力神盃，射入奠勝球的馬里奧葛斯惦念列奧斯，領獎時舉起他的球衣。兩年後的歐國盃，他再次因傷臨陣退出；2018年，他終於首次參加世界盃決賽周，德國卻像被「衛冕魔咒」纏身，最後甚至在分組賽輸給韓國出局。

2021年舉行的歐國盃，他主動宣布因德甲賽季後的疲勞影響而不參加，2022年，很大機會是他最後一屆世界盃，他還是因為受傷而錯過，不過德國也在分組賽便出局。直接一點說，他在國際賽顆粒無收。

足球是團隊運動，能以一人之力驅動全隊成功的，當今世上除了去年世界盃阿根廷的美斯，也許再沒別人。列奧斯總是錯過球隊最好的時刻、總是剛剛好與最高榮譽擦身而過，尤其是本應能成為其中一份子的世界盃冠軍；而初加盟多蒙特時的歐聯決賽，力戰而敗，看着這些場面，作為球迷，都想親口向他說——事實是對自己說一句：「沒關係，還有機會的」。

今次的德甲冠軍，是他能健康應戰、最大機會親手實現多年夢想的一刻，以他的年齡，也很可能是最後一次機會；作為支持列奧斯多年的球迷，深明他的運氣不是一般的差；老實說，也不是沒有閃過「如果他今次也拿不到……」的想法。

但真的發生一刻，還是難以言喻的錐心。

看着眼神空洞的列奧斯，沒什麼比這一幕更心碎。（Getty Images）

今次，絕不可能再說出「沒關係」了。11年轉眼過去，23歲冒起新星已成33歲老將，以列奧斯的傷患紀錄，他大概不會是那種踢到35歲還有餘力的球星。他剛剛與多蒙特續約到明年夏天，下一季，很大機會是他在這母會前後23年的最後一季，也隨時是他職業生涯的最後一季。

列奧斯的故事，總令球迷不禁想：「如果他少一點傷患……」、「如果他沒有缺席2014世界盃……」、「如果他沒有留在多蒙特……也許……」。

可惜的是，競技就如人生，沒有「如果」，也難敵時間。

列奧斯場外有美滿家庭，漂亮的妻子與可愛的女兒，無疑是他最大支柱，也許是上天對他的最大補償；但人生傾盡心血追逐的事業不如意至此，除了無奈，又能怎樣呢？