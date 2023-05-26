英超｜曼聯輕取車路士穩奪歐聯席位　科芬拿下半場連環送禮

曼聯在本月初的聯賽兩連敗，加上氣勢如虹的利物浦，令英超前四爭奪戰增添懸念。紅軍周末賽和阿士東維拉後，只要紅魔鬼在最後兩輪取得1分，便可鎖定歐聯資格。曼聯周四（25日）深夜主場對車路士，最終以4：1輕取對手，全取3分，親自殺死了爭四的懸念。



英超周四深夜的獨腳戲，曼聯與車路士同樣不乏機會，兩軍全場合共交出32次攻門，若果雙方的把握力更佳，入球可能不止得5個。

車路士的貴價新兵梅迪歷早段近門撞射「撻Q」，錯失黃金機會後，曼聯即由卡斯米路接應基斯甸艾歷臣的罰球傳中，頭槌一頂破網，6分鐘打開紀錄。上半場補時階段，曼聯撕破車路士防線，查頓辛祖橫傳予馬迪爾射入空門，完半場拉開紀錄至2：0。

馬迪爾射入空門，助曼聯半場領先至兩球。（Getty Images）

換邊後，車路士後場失誤逐漸增多，連迪路夫逼甩干拿加歷查的腳下球，辛祖回傳予般奴費南迪斯撞射，可惜中楣彈出，卡斯米路近射同樣被撲。般奴其後乖巧地控球轉身，再以通坑渠」避過出腳攔截的科芬拿，對方情急下踢跌般奴，球證直指12碼點，般奴親自操刀中鵠，73分鐘射成3：0。

般奴博得12碼再親自操刀中鵠。（Getty Images）

5分鐘後，科芬拿再度送禮，後場傳送被般奴「截糊」，再傳中予拉舒福特射成4：0，後備入替的加拿祖起腳再中楣，車路士憑祖奧菲歷斯破蛋，結果曼聯以4：1輕取車路士，全取3分。

曼聯37戰得72分，壓過紐卡素登上第3位，並與第5位的利物浦拉開6分距離，穩奪來季的歐聯資格，相隔一季再戰歐聯。

曼聯以4：1輕取車路士，全取3分，同時鎖定來季的歐聯席位。（Getty Images）

坦赫格首季領軍重返歐聯再贏聯賽盃

回帶翻看開季的曼聯，季初聯賽兩連敗，曾在大敗予賓福特後跌至榜末。首季擔任曼聯主帥的坦赫格，逐漸改善紅魔鬼的問題，加上C朗世界盃前離隊，往後戰績愈來愈好，世界盃後9輪賽事贏得8場，更順利重返前四，加上捧走聯賽盃，足總盃又打入決賽，盃賽雙冠仍然有望。

縱然坦赫格首個球季的成績單絕不失禮，但他當然不會自滿，「在英超要爭奪歐聯資格並非易事，成功取得前四是個重大的成就，同時是重要的一步。猶記得季初大敗予賓福特後，幸好我們逐漸建立一支充滿團隊精神的球隊，如今終見成果，但這不是我們想要的目標，我們在夏季要再改善陣容，建立一支有力爭冠的球隊。」

坦赫格首季執教曼聯，領軍重返歐聯並贏得聯賽盃，戰績不失禮。（Getty Images）

不過，安東尼與勞基梳爾先後在今仗傷出，其中安東尼被踢跌後，狀甚痛苦，最終更被擔架抬離場，坦帥賽後談及兩人傷勢，直言需要更多時間才知道，他亦強調，希望周日的煞科戰不要再添傷兵。