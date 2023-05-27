德甲爭標劇情反轉再反轉　多蒙特和波失冠　拜仁擊敗科隆封王

德甲煞科日，多蒙特自毀長城，對緬恩斯失分，葬送兩分領先優勢，將冠軍拱手讓予拜仁慕尼黑。拜仁末輪擊敗科隆，追至與多蒙特同得71分，並靠得失球力壓對方，連續11季稱霸德甲。

在最後的90分鐘，多蒙特及拜仁3次交換榜首位置，首先是8分鐘拜仁開紀錄，取代多蒙特上榜首，到81分鐘拜仁被科隆的12碼追平，多蒙特重返榜首。89分鐘，拜仁再度領先，再上榜首，由於多蒙特最後未能贏波，拜仁坐榜首到完場。



上一輪，拜仁慕尼黑以1：3不敵RB萊比錫，多蒙特則以3：0大勝奧格斯堡，多蒙特以70分升上榜首，拜仁以68分排次席。多蒙特手握爭標主導權進入德甲煞科日，只要多蒙特最後一周擊敗緬恩斯便可打破拜仁10連霸的壟斷奪冠，至於拜仁除了要擊敗科隆外，還要寄望多蒙特失分。

煞科日冠軍形勢變化：

開波前：🥇多蒙特（70分/+39）、🥈拜仁（68分/+53）

多蒙特今仗收起中場祖迪比寧咸，將他擺在後備。（Getty Images）

8分鐘【多蒙特0：0緬恩斯；科隆0：1拜仁】：🥇拜仁（71分/+54）、🥈多蒙特（71分/+39）

開波8分鐘，拜仁的京士利高文在禁區邊推大位射入，拜仁領先科隆1：0。若維持此時紀錄完場，拜仁與多蒙特同得71分，拜仁得失球佔明顯優勢升上榜首。

京士利高文為拜仁先開紀錄。（Getty Images）

15分鐘【多蒙特0：1緬恩斯；科隆0：1拜仁】：🥇拜仁（71分/+54）、🥈多蒙特（70分/+38）

15分鐘，緬恩斯開出右路角球，挪威中堅奧臣前柱入楔，無人看管下頂入，領先多蒙特1：0。若維持紀錄完場，多蒙特只得70分，拜仁以71分封王。

賀拿12碼「宴客」，多蒙特未能追平1：1。（Getty Images）

19分鐘，多蒙特獲得12碼。球證到場邊翻看片段後，認為杜明歷克哥亞踢低拉菲爾古里路。施巴斯坦賀拿操刀12碼，被達文捉到路撲出，錯失早段追平的大好機會。多蒙特仍然落後0：1，維持現時紀錄的話，拜仁仍以1分優勢壓過「蜜蜂軍團」封王。

賀拿射失12碼，十分失望。（Getty Images）

24分鐘【多蒙特0：2緬恩斯；科隆0：1拜仁】：🥇拜仁（71分/+54）、🥈多蒙特（70分/+37）

24分鐘，多蒙特後防出現漏洞，緬恩斯的李在城左路傳中，中路的安尼斯禾無人看管，在安利簡恩及曉姆斯之間頂入，多蒙特落後到0：2。多蒙特必須連入3球反勝，才能壓過拜仁。

安尼斯禾頭槌頂入，多蒙特落後到0：2。（Getty Images）

多蒙特在40分鐘調走受傷的艾迪耶米，由老將馬高列奧斯上陣。完半場前，多蒙特搶回不少攻勢，但祖利安白蘭特及曉姆斯等的埋門都未能過到達文的十指關。另一邊廂，拜仁差點擴大比數到2：0，但球證看過慢鏡後認為利萊辛尼入球前有手球，判入球無效。

球證判利萊辛尼的入球為詐糊，拜仁半場領先1：0。（Getty Images）

半場，多蒙特落後緬恩斯0：2，拜仁領先科隆1：0，若維持紀錄完場，拜仁將以71分力壓70分的多蒙特奪冠。

拉菲爾古里路在69分鐘為多蒙特追近至1：2。（Getty Images）

69分鐘【多蒙特1：2緬恩斯；科隆0：1拜仁】：🥇拜仁（71分/+54）、🥈多蒙特（70分/+38）

69分鐘，多蒙特追近至1：2，拉菲爾古里路接應基奧雲尼雷拿的助攻射入。多蒙特離冠軍還差兩個入球，他們要反勝緬恩斯才能捧冠軍。

科隆主場對拜仁的比賽中，球場突然噴水。（Getty Images）

81分鐘【多蒙特1：2緬恩斯；科隆1：1拜仁】：🥇多蒙特（70分/+38）、🥈拜仁（69分/+53）

81分鐘，科隆獲得12碼，盧比錫主射入網，追成1：1。若果維持紀錄完場，拜仁得1分後僅得69分，未能超越70分的多蒙特，多蒙特可以在輸波下封王。

穆斯亞拿完場前建功，幫拜仁再度領先。（Getty Images）

89分鐘【多蒙特1：2緬恩斯；科隆1：2拜仁】：🥇拜仁（71分/+54）、🥈多蒙特（70分/+38）

89分鐘，穆斯亞拿建功，為拜仁再度領先2：1。若果維持紀錄完場，拜仁以71分壓過多蒙特封王，多蒙特需要入多兩球反勝緬恩斯。

96分鐘【多蒙特2：2緬恩斯；科隆1：2拜仁】：🥇拜仁（71分/+54）、🥈多蒙特（71分/+39）

96分鐘，歷卡斯蘇尼為多蒙特追平2：2。若維持紀錄完場，拜仁與多蒙特同得71分，拜仁以較佳得失球贏冠軍。多蒙特需要入多一球。

比寧咸哭了。（Getty Images）

全場完，多蒙特未能擊敗緬恩斯，踢成2：2，拜仁則擊敗科隆2：1。拜仁較佳得失球贏得今季德甲冠軍。