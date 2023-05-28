英超護級形勢｜愛華頓李斯特城列斯聯只能活一隊　煞科日決生死

英超聯賽今夜煞科，今屆賽事罕有地賽前冠軍、歐聯及歐霸席位均已無懸念，最大焦點在於護級姐李斯特城、愛華頓和列斯聯3支昔日曾經輝煌的球隊只能活一隊。

第37輪賽事，李斯特城和波以31分升上尾三，憑得失球力壓同分的列斯聯，不過李城仍然形勢被動，若要留級，最後一輪對韋斯咸不但要全取3分，還要寄望尾四的愛華頓失分。以目前護級形勢，愛華頓分數上佔優，可是降班泥漿摔角向來說不準，趁開波前一齊睇睇3隊如何能夠留在英超。



英超｜紐卡素賽和李斯特城奪歐聯入場券 曼聯離穩入前四只差1分

前英超冠軍李斯特城，煞科戰前護級形勢並不樂觀。（路透社）

英超護級鬥到最後一輪，愛華頓、李城及列斯爭奪一個留級名額。3隊最後一場都在主場出戰，愛華頓對般尼茅夫，李斯特城對韋斯咸，列斯對熱刺。在3隊之中，愛華頓在分數上有最大優勢，只要末輪贏波便肯定留級。

李斯特城要贏波兼寄望愛華頓失分，由於李城得失球在3隊中最佳，若果遇上同分情況，李城有優勢。列斯現與李城同分但得失球大落後，他們想護級成功的話，不但要贏波，還要寄望愛華頓及李斯特城同時失分。

英超最後4位形勢，修咸頓肯定包尾，愛華頓、李城及列斯爭一留級席位。

先了解英超護級背景資料

英超有20支球隊，每季排18至20位的球隊都需要降班。煞科戰前，修咸頓已經篤定包尾降班。

據英超賽制，若果有球隊同分，先以得失球差分高下，若得失球一樣，再比較得球。若果靠積分、得失球及得球皆未能分出高低，而且相關排名涉及冠軍、護級或歐洲賽資格，就會計算對賽得分，若對賽得分一樣，就會計對賽作客入球，若連對賽作客入球也一樣，就會踢附加賽。

愛華頓暫時以兩分優勢領先李城及列斯，最後一場贏波便肯定留級。（Getty Images）

以下為英超第17至19位的形勢分析：

第17位：愛華頓（33分/得失球-24/得球33球）

煞科日賽事：主場VS般尼茅夫

【愛華頓護級成功條件】

對般尼茅夫贏波：不用理會其餘賽果，肯定可以36分護級成功

對般尼茅夫和波：只要李城及列斯都未能贏波（最多只得32分），便肯定可以34分護級成功

對般尼茅夫輸波：只要李城及列斯都未能贏波（最多只得32分），便肯定可以33分護級成功



領隊賽前講乜——戴治：有壓力很正常！

愛華頓領隊戴治稱：「事實就是我們會感到壓力，因為這是我們對這班球員的要求，這是身處愛華頓的要求，我很快已學懂這點。每場比賽都是在受到壓力下進行，那是基於作為一個職業球員，而非球季最後一場比賽的關係。」

李斯特城周一賽和紐卡素，雖然排名上升一位，但護級形勢仍水深火熱。（路透社）

第18位：李斯特城（31分/得失球-18/得球49球）

煞科日賽事：主場VS韋斯咸

【李斯特城護級成功條件】

對韋斯咸贏波：



若果愛華頓輸波維持33分，李城以34分爬頭。

若果愛華頓和波就同得34分，李城得失球肯定比愛華頓（-24）較佳，亦可爬頭。

基本上愛華頓不勝而李城贏，李城就可以護級成功，但有個微妙情況令李城在這種情況都可能降班，就是列斯聯最後一輪以雙位數差距擊敗熱刺，與李城同分並追上現時落後9球的得失球差距。



對韋斯咸和波：肯定降班



對韋斯咸輸波：肯定降班



領隊賽前講乜——甸恩史密夫：做好本份，等待奇蹟

李斯特城領隊甸恩史密夫稱：「我們必須贏波，並且直到賽後才去向愛華頓一仗賽果。我們要做我們的工作，再看它帶我們到哪裏。若我們做好本份，還要看其他人能否幫助我們，但我們必須確保能專注我們的工作。」

列斯得失球比愛華頓及李城差，形勢極之被動。（Getty Images）

第19位：列斯聯（31分/得失球-27/得球47球）

煞科日賽事：主場VS熱刺

【列斯聯護級成功條件】

對熱刺贏波：



若果愛華頓輸波維持33分、而同時李城又失分（最多32分），列斯就可以34分連升兩位，護級成功。



若果愛華頓和波就有34分、而同時李城又失分（最多32分），列斯追至34分同分，如果列斯最後一場贏到3球差距以上（得失球只少-23），得失球就超越愛華頓（-24），升上尾四，護級成功；如果列斯最後一場贏到3球差距，得失球就追平愛華頓（同為-24），列斯在得球大幅領先，料可護級成功；如果列斯僅以兩球或以下差距贏波，得失球（最多為-25）就不能超越愛華頓（-24），需要降班。



如果愛華頓輸波維持33分而同時李城贏波有34分，列斯及李城同得34分，由於李城現時的得失球為-18而列斯為-27，除非列斯最後一輪可以大勝雙位數的差距，否則無法在得失球壓過李城，需要降班。若李城末輪小勝一球，得失球會變為-17，而列斯需要大勝熱刺10球差距，才能追平得失球到-17，再希望憑較多得球優勢上尾四。



如果愛華頓和波同時李城贏波，3隊同得34分，要用得失球定尾四至尾二的排名。愛華頓得失球肯定維持-24，李城的得失球現時為為-18而列斯為-27，與上一個情況類似，列斯需要最後一輪大勝雙位數的差距，否則無法壓過李城，需要降班。



對熱刺和波：肯定降班



對熱刺輸波：肯定降班



領隊賽前講乜——艾拿戴斯：球員是時候用行動展示如何深愛列斯聯

列斯聯季尾找來經驗豐富的艾拿戴斯救亡，時間有點遲，煞科戰必須全取3分兼愛華頓和李斯特城同時失分才有機會，賽前大Sam這樣說：「這是關於列斯聯如何重要，以及留在英超對他們的意義——球會歷史以及他們曾在英超有過很輝煌的時刻。這是關於改善我們的心理質素並踢出表現，一把不同的聲音說出他們為這家球會所做的事，他們如何深愛這家球會真的很重要。」