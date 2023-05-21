哥迪奧拿由拜仁到曼城聯賽10年8冠　藍月亮玩壞英超？︱01球評

阿仙奴作客0：1負森林，曼城不戰而勝，英超聯賽提早3輪封王。這是哥迪奧拿（Pep Guardiola，又譯：瓜迪奥拉／瓜帥）領軍下，曼城6年內第5度聯賽封王，如果連同執教拜仁慕尼黑的3年3冠，哥帥近10年帶隊已8度捧走聯賽錦標。

比起德甲拜仁獨大，西甲多是皇馬、巴塞兩大豪門之爭，英超向來是歐洲頂級聯賽之中，競爭性最激烈、變數最大的一個——直到哥帥2016年夏天執教曼城為止。大家心裏不禁同有疑問，曼城是否已玩壞了英超？



曼城球迷在今晚英超比賽前，到球場外慶祝愛隊英超封王。（Getty Images）

哥迪奧拿恐怖的絕對掌控力

52歲的哥迪奧拿只執教過3支球隊：母會巴塞隆拿，然後是拜仁和曼城，三者共通點都是財力、實力兼備的強隊。不少人批評，他只懂得教大會，今季車路士的例子告訴大家，沒有錢或許萬萬不能，不過就算有很多很多錢而不好好運用，也不會達到預期效果。

聯賽冠軍講求水準穩定，球員、球隊狀態一整年間總有起伏，如何控制到狀態下滑時間最短以及狀態差之下仍盡量拿得分數，都是學問。哥帥領軍的曼城有個最大特點，就是季尾特別強橫，未計周日（21日）對車路士，曼城最近已在英超連勝11場，全取33分；相反，球季大部分時間排榜首的阿仙奴，在近11輪比賽5勝3和3負，只得18分，這15分差距，造就曼城輕鬆三連霸。



上季曼城與利物浦在爭標戰鬥至最後一刻，紅軍季尾戰績所向披靡也沒用，曼城跟利物浦一樣，最後12輪10勝2負，讓對手無法追上，情況與兩隊在2018/19球季近似。哥迪奧拿是有名的操控狂人，由練習到比賽，他都要控制球員在球場內的一切細節，做到他心目中的預期效果。他的細緻準備，成就在巴塞西甲4年3冠，拜仁德甲3年3冠，曼城6年5冠。

換言之，在他執教生涯，只有摩連奴帶領的皇馬（2011/12）以及高普帶領的利物浦（2019/20），曾經從他手上贏過聯賽冠軍。

哥迪奧拿和曼城是否玩壞了英超？（Getty Images）

永遠用不盡的財力，公平嗎？

曼城不止擁有哥帥這個超級「外掛」，藍月亮近年壟斷英超以至英格蘭本土錦標，外界大多將矛頭指向資源不公方面。畢竟背靠阿聯酋皇室，資金彷彿用之不盡，10億英鎊大軍，隊中粒粒皆星，獎盃手到拿來之餘，屢次因涉及財政公平條款（FFP）受查，卻往往不了了之。

2014年被指犯禁那一次，歐洲足協等到有傳媒爆料，才在2019年正式調查，2020年頒下禁止參加歐洲賽兩年，結果因證據不足，上訴至被體育仲裁法庭（CAS）輕鬆推翻判決。今年2月，輪到英超聯賽會公布曼城在2009至2018年間超過100次違反FFP，案件交到獨立調查委員會處理，未知結果如何。

無論今次判決怎樣，現代足球說到底就是一個資源遊戲。別說是曼城，拜仁在德甲、巴黎聖日耳門（PSG）在法甲、皇家馬德里、巴塞隆拿在西甲、祖雲達斯在意甲等也是如此。世上從來不會有絕對公平，從今季可見，車路士財力不會較曼城差，曼聯近季在球員總薪酬跟曼城看齊，同樣超過3億英鎊，這些年來從哥帥手上贏過英超的，反而是財力次一等的利物浦。單從錢多來指控曼城太強，只來得單薄和表面，在足球壇，錢多人傻例子比比皆是，不信看看愛華頓花上多少錢而落入如斯田地。

曼城上季買不到卡尼，今季買入夏蘭特，更加恐怖。（Getty Images）

財力以外，曼城更恐怖的是續航力

比起錢多，曼城在哥帥治下更恐怖的地方，是他們的續航能力。為藍月亮開啟新時代，首獲英超的功臣阿古路，中場大腦大衛施華，隊長兼後防重心高柏尼，中場曾經不可或缺的通天老倌費蘭天奴，一個個偉大球員退下來，球隊沒有像其他球隊改朝換代般，出現一個青黃不接的低潮時期。

阿古路離隊後，曼城上季買不到哈利卡尼，哥帥換個戰術安排迪布尼或根度簡打上一格，照贏聯賽冠軍。今季買入夏蘭特，雙方一拍即合，挪威前鋒破盡紀錄，球隊即使以歐聯為首要目標，聯賽靠後上仍提早3輪封王，別忘記陣中還有一個跟夏蘭特同齡的艾華利斯。費蘭甸奴離隊，洛迪卡斯簡迪完美接捧；失去大衛施華，有小將科頓頂上；曾經是陣中前線要員的史達寧，曼城大膽將他高價賣給理應為爭標對手之一的車路士，1億英鎊身價的基亞利殊上季加盟後看似未入章，今季屢次演出身價，一交一接即使不是完美，亦沒有大問題。

曼城將上季表現出色的簡些路（左）借到拜仁，對球隊全無影響。（Getty Images）

曼城近季轉會交易，幾乎全無失手，上述一堆例子以外，還未數到今季半億英鎊賣走前鋒加比爾捷西斯，以及高價將辛真高賣予阿仙奴，又賺一筆。然而最恐怖的一個事例，不得不提簡些路。這位葡萄牙守將，是曼城上季陣中最耀眼一員，防守出色之餘，強大助攻力讓人難忘，很多時更是球隊發動攻勢的起點。今季傳聞跟哥帥不和，季中被外借拜仁，對球隊竟絲毫影響也沒有，右閘位置甚至連基爾獲加也一度被雪藏，哥帥將在德甲表現只屬一般的中堅艾簡治放在右閘一樣掂。

連上季最佳球員也可以輕易放棄，一切盡在哥帥掌握之中，曼城續航能力實在強得恐怖。所有球隊都需要換血，曾經跟曼城一時瑜亮的利物浦，今季也跌入轉型期倒下來，曼城在哥帥麾下，卻完全無此問題。每個位置都有年輕人補上，如果不幸暫時沒有，哥帥也可靠修改戰術彌補，這是其他球隊沒有的奢侈。

哥迪奧拿去留，或主宰曼城未來。（Getty Images）

哥帥曼城玩壞英超，卻有最大隱憂

是的，錢多加上哥迪奧拿，曾經變數較多的英超，一定程度上確實被藍月亮「玩壞了」，聯賽冠軍再不是由哪幾隊去爭勝，最多只如何從曼城手上跌出去。當然，水能載舟，亦能覆舟，曼城的最大優勢不是錢，而是哥迪奧拿，哥帥去留會是曼城未來一大隱憂。

曼城今季有機會複製同市宿敵曼聯1999年的歐聯、英超、足總盃三冠王成就，哥帥一如以往對前途問題不置可否。他在巴塞領軍4年，拜仁3年，連同今季已在曼城執教第7年，為歷來最長一次，相信多少也跟渴望為巴塞以外球隊捧得歐聯冠軍有關係，如果如願在歐聯決賽擊敗國際米蘭，領曼城首度登上歐洲之巔，以他的性格想趁機會休息一下絕非沒可能。失去哥帥，曼城單靠無限金錢未必崩潰，可是肯定不會像現在一樣無堅不摧。