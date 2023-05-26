德甲｜細數拜仁近一年五宗人事風波　簡尼一句霸氣話今成笑柄

德甲意外地成為今季歐洲五大聯賽中，爭標形勢最緊湊的一個，多蒙特與拜仁慕尼黑在9輪賽事內3度互換領先，而多蒙特在煞科戰前以兩分之差力壓拜仁居榜首，若最後一仗在主場擊敗緬恩斯，便會是「蜜蜂兵團」相隔11年再奪德甲冠軍。

然而若單看上半季的積分榜，沒人會料到形勢如此刺激，究其原因，多蒙特下半季爭氣，但拜仁慕尼黑管理層自毀長城、引發多宗場外及場內的爭議事件，甚至直接影響到球隊表現，才是核心原因。



去年5月，拜仁慕尼黑慶祝德甲十連霸，當時上任一年的行政總裁兼名宿簡尼拿着咪，霸氣地道：「聽說我們的對頭下季想拿冠軍呢，但我告訴你們吧，他們不需要抱有什麼希望。」

德甲煞科戰 全部賽事5月27日 香港時間晚上9時開賽

爭標大戰：

多蒙特 Vs 緬恩斯

科隆 Vs 拜仁慕尼黑



然而今季季初開始，拜仁的衛冕路已顯得不甚順利，由第5周開始失去榜首，柏林聯曾在榜首逾月，拜仁「後追」才在第13周反壓重登第一位，再慢慢擴大分差；而簡尼口中的「對頭」多蒙特則多在第4至8名之間徘徊。

世界盃結束後德甲重開，拜仁連續三輪和波失分（分別以1：1打和萊比錫、科隆和法蘭克福），多蒙特則踢出一段10戰9勝1和的走勢，終於在第25周將拜仁從榜首擠下來。

去年拜仁慶祝連奪十屆德甲冠軍，簡尼的言論如今被嘲。（Getty Images）

多蒙特為何反彈是另一個話題，但就在這個時間點，拜仁做出了一個十分關鍵的決定——2022年3月，管理層包括主席凱拿才開聲支持主帥拿高士文不過五日，卻突然炒掉37場賽事中輸掉3場的少帥拿高士文、換上杜慈領軍。

杜慈上任第一仗便倒戈擊敗多蒙特，又再搶回榜首，以為是重返正軌的開始？拜仁立刻連環在德國盃和歐聯出局，三線爭標瞬間變單線，還爆出文尼拳毆隊友辛尼、杜慈在操練中氣憤「折棍」等醜聞，更在煞科戰前第四度失去榜首，面臨近11年以來首次四大皆空。

辛尼被文尼拳打臉部，當時嘴唇腫起。（Getty Images）

炒掉拿高士文的決定當然惹人爭議，但拜仁的問題絕不是由易帥那一刻開始，更明顯的，是近年管理層的變遷：2021年7月，路明尼加在經過一年半交接期後，正式「傳位」予簡尼，後者成為新任CEO，負責球會的全球發展、戰略、傳訊和人事管理；再追溯遠一點，則是2017年，沙歷咸美錫成為體育總監、負責球會一切體育相關事務開始。

拜仁陷入低潮，簡尼和沙歷咸美錫是眾矢之的，球迷拉橫額抗議，兩人將被炒的消息越傳越烈。德國知名足球媒體《踢球者》日前刊出一篇長文，談到簡尼接手後這兩年間，拜仁變得「面目全非」，而簡尼的行動「來得太遲」：「直至近幾周，他的位置岌岌可危之時，他才開始在球會內主持不同的討論、提升了透明度、增加溝通、涉足更多有關體育的事務。」

簡尼被指近來才積極行動，「做得太遲」。（Getty Images）

不過文章指出，若僅是關於足球隊方面，也許已在位6年的沙歷咸美錫責任更大，「他負責所有關於球隊的人事任命、協調球隊和管理層之間的溝通，拜仁內部認為過去15、16個月間，這些方面全都壞掉了。」

單計近一年，拜仁在球隊人事方面出現不少麻煩，最矚目的當然是沙迪奧文尼拳毆利萊辛尼，這件事也反映內部氣氛的不穩定，但還有其他影響深遠的風波。

拜仁暗地裏想簽入夏蘭特卻不承認，令利雲度夫斯基（右）決心離開。（Getty Images）

1. 不認想簽夏蘭特 利雲度夫斯基憤而轉會

首先是惹人疑惑的轉會處理。時間回到一年前，夏蘭特仍在效力多蒙特，當時他將會離隊轉投其他超級豪門已是公開秘密，有傳拜仁也是追求者之一，但拜仁方面否認；同時間，在拜仁效力多年、成為德甲史上次席射手的羅拔利度夫斯基，也突然傳出在餘下一年合約之下，希望轉投巴塞隆拿，利雲度夫斯基甚至多次公開表示希望拜仁放走他，雙方關係急轉直下，他的經理人不諱言：「羅拔很聰明，他知道拜仁慕尼黑計劃什麼，他明白拜仁想用夏蘭特取代自己。足球世界很大，但沒有秘密。」

夏蘭特其後在自己的紀錄片中，一如以往的率直：「若我要去設想利雲度夫斯基的想法……我不知道他為球會入過幾多球、贏過幾多錦標，我為他而感到抱歉，（轉會巴塞）是他的一個機會在生涯更上層樓，但（拜仁）那樣做也欠缺尊重。」夏蘭特的父親艾菲夏蘭特也指出，拜仁的確想簽夏蘭特：「我明白拜仁想保護自己，若簽不到夏蘭特，他們會說，從來沒想過要簽他，因為已有最好的前鋒（利雲度夫斯基）在陣。」

之後夏蘭特轉會曼城，利雲度夫斯基如願加盟巴塞，拜仁失去了利雲也簽不到夏蘭特，最終沒有簽入「9號仔」，卻收購了沙迪奧文尼，一名翼鋒。這時簡尼才說，拜仁已「用盡了一切方法」去簽夏蘭特。

蘇利離開拜仁、加盟多蒙特後，大部份時間穩佔正選，是下半季「蜜蜂兵團」突飛猛進的一大原因。（Getty Images）

2. 遲遲不與蘇利續約 巨人終成多蒙特爭冠助力

除了利雲度夫斯基，去年另一名與拜仁鬧得不愉快而離隊的，是表現穩定的中堅蘇利，他更是以自由身直接轉投多蒙特。綜合《圖片報》記者Christian Falk和蘇利經理人的說話，Falk指拜仁在與蘇利續約一事上拖拉良久，才「口頭」開出少於1000萬歐元的年薪，這數字少於拜仁追求基斯甸臣時的出價；蘇利的經理人透露，拜仁方面只在口頭上談及續約，沒有真正展開談判，到2021年聖誕節，蘇利終於直接表示不續約，希望離隊。

蘇利的離開也對拜仁打擊甚大，紐亞曾直言：「很可惜，他是防線的基石，卻要走了，很讓我們困擾。」當時拜仁榮譽主席漢尼斯被問到對多蒙特簽入蘇利、舒洛達碧克和艾迪耶米的看法，他只道：「他們已鎖定了亞軍呢。」

3. 紐亞斷腳加守門員教練風波 引伸枝節事件

另一宗影響極大的，是紐亞斷腳的後續，他在世界盃後度假時滑雪遇上意外，斷腳收咧，拜仁炒掉了他的好友兼門將教練達巴洛域（Toni Tapalovic），有指達巴洛域與任主帥拿高士文素來不和、亦不甚理會球隊其他門將，加上各種人事及政治紛爭，拜仁早已希望趕走他。

紐亞當時深受打擊，接受《The Athletic》訪問時批評「這是我生涯中遇過最殘酷的決定」，而沙歷咸美錫則以「紐亞重視自己多於球隊利益」回應。

紐亞（右）與達巴洛域（左）曾在史浩克04做隊友，場內場外都是深交，圖為2008年兩人在歐聯8強對巴塞隆拿前的照片。達巴洛域也跟隨紐亞，到拜仁出任龍門教練，但有傳他故意忽略其他門將，穩住好友的地位。（Getty Images）

紐亞一事其實還發展出不少枝節，拜仁在失去了這位首席門將下，立刻由慕遜加柏簽入曾19次救出拜仁射門的「拜仁剋星」森馬，但不僅未能中斷連續6次對慕遜加柏不勝的走勢，森馬季末多場未能保持不失球後，杜慈和沙歷咸美錫又表示紐亞回歸後可立刻復任正選，立刻傳出森馬希望季尾離隊。

另外，沙歷咸美錫曾公開表示會為另一門將盧保作長遠計劃，但由2021年開始外借他到摩納哥至今，即使紐亞受傷也沒有召回，反而另簽一人，《踢球者》寫道：「太多沒有兌現的諾言，都惹來球隊內部的不滿。」

4. 基拿比的休假活動 遭公開批評「不專業」

另一件事，是基拿比在1月聯賽重開後趁假期到巴黎出席時裝周，時任主帥拿高士文說：「球員在空餘時間可自由做想做的事」，而沙歷咸美錫卻透過傳媒公開批評他「不專業，正是我最不喜歡的，放假是讓你休息去準備下一場比賽，不是想做什麼就做什麼。」許多對外溝通，都似乎做得不甚理想。

5. 拿高士文被炒前的孤立無援 高層的誤判

最後，說回拜仁最近期的爭議事件，無疑是撤換拿高士文一事。在炒掉拿高士文之時，《圖片報》已寫道，拜仁早在2018年已經對杜慈有興趣，只是當時巴黎聖日耳門動作更快；而杜慈在遭車路士解僱後，熱刺和皇家馬德里都希望邀他領軍，拜仁高層擔憂相隔五年後再一次錯過機會，所以突然決定解僱拿高士文、換上杜慈。

拜仁名宿馬圖斯近日也有類似言論，他指杜慈當時幾乎加盟祖雲達斯，「這令拜仁很緊張，當時杜慈是自由身，而拜仁並非100%信任拿高士文，若讓他成為三冠王，就不能炒掉他，所以當時就炒人。」非100%信任，相信是指拿高士文被發現離婚後與《圖片報》記者相戀，令球會有所忌諱，該記者未幾已離職。

拜仁聘得杜慈後，簡尼和沙歷咸美錫一度顯得充滿信心。（Getty Images）

拿高士文固然有不足，但杜慈上任後戰績更不濟是事實，不是沙歷咸美錫說要為長遠準備便能含混過去。《踢球者》也寫道，拿高士文雖然在場內或場外都犯錯不少，但他接過拜仁教鞭時畢竟只得33歲，比紐亞還要年輕兩年，「他在體育和公眾形象方面都曾重覆犯錯，但他常被孤立，若拜仁真的希望讓他長遠發展，他就需要一些指引，卻從沒得到過。」

早在拿高士文被炒之前，這名少帥言談間已暗示對體育總監沙歷咸美錫的不滿，包括去年夏天讓中堅蘇利過檔多蒙特，冬季轉會窗也沒有簽入他心儀的球員，「我一直有將（目標球員）名單交給球會，但大概他們有共識吧，所以沒有做任何事，如果我想要一個球員而沙歷咸美錫不想要，那就無補於事，反之亦然。」

拿高士文這番話，除了反映主教練與管理層間的合作未必太順利之外，也反映沙歷咸美錫對於球員買賣的看法，跟拿高士文截然不同。在拜仁上場敗予RB萊比錫後，沙歷咸美錫曾說：「我很驚訝，這個陣容竟面臨沒有錦標。」諷刺的是，《踢球者》的消息指，拜仁簽入的9名新球員中，只得馬菲斯迪歷特和馬沙拉奧肯定可以留低，小將泰爾和格雲貝治也有年輕的憂勢，其餘5人包括文尼、戴利白蘭特、簡些路和森馬，都不獲信任。

文尼是其中一位不知道能否留下的拜仁新兵。（Getty Images）

杜慈上任後不久，簡尼和沙歷咸美錫每次面對傳媒都被問：為何要易帥？畢竟成績無法說服人。後者總是說，「因為表現和戰績起伏，我們到了一個必須行動的臨界點，本身我們相信拿高士文，但事情走向跟我們想像中不同，所以當時必須做決定，當時我們被多蒙特追回了10分差距，僅是這一點，已足夠要炒人。」

早已盛傳沙歷咸美錫在多次轉會操作都未盡人意之下，有機會被炒；而簡尼也一樣，傳聞指拜仁監事會月底舉行會議，無論拜仁最終能否贏得德甲，兩人的前途都會有答案，盛傳即將離任的拜仁首席財務總監（CFO）Jan-Christian Dreesen獲監事會考慮，有望成為新任CEO。有指若他成為CEO，漢尼斯和路明尼加都會支持他，而且這「兩大巨頭」將會重新參與更多日常體育運作。這樣的轉變，會否令拜仁重返正軌？