德甲｜拜仁慕尼黑再度自爆負萊比錫　多蒙特球迷為何不敢樂觀？

德甲今季爭標形勢極度緊湊，大部份時間都在聯賽榜領先的拜仁慕尼黑，4月時曾失去領先地位，遭多蒙特以一分反壓，後又受惠於多蒙特作客失分予史特加和波琴，重奪領先，然而在倒數第二輪聯賽、今季最後一場主場，拜仁竟又以1：3敗予RB萊比錫，失去爭標主導權。

許多球迷都希望多蒙特能把握機會封王，打破拜仁已十連霸的悶局，但為何多蒙特球迷都不敢樂觀？



拜仁慕尼黑3月時炒掉少帥拿高士文，換上杜慈執教，卻先後在歐聯和德國盃出局，僅餘的爭標希望德甲本來「叫糊」，然後爆冷在主場輸波，使他們隨時面臨久未嚐到的四大皆空。簡尼當日辭退拿高士文的決定，被球迷譏為「足球史上最壞的炒人決定」。

拜仁慕尼黑高層包括行政總裁簡尼、體育總監沙歷咸美錫和主席凱拿，目睹球隊在主場敗予RB萊比錫，一臉無奈。（Getty Images）

僅餘一輪聯賽，拜仁在這時再一次失去主導權，球迷悲觀當然可以理解；然而另邊廂，今輪贏波便能重返榜首的多蒙特，球迷同樣不敢樂觀，論壇Reddit上有位多蒙特球迷寫道：「我們在一個很奇妙的位置——所有人都很想我們贏，但所有人都覺得我們贏不到。」留言引來逾千讚好，全因這句話正中心坎，多蒙特要重上榜首，首先要克服三大隱憂。

拜仁慕尼黑能否連續十一年贏德甲，就要視乎對手多蒙特會否同樣自爆。（Getty Images）

多蒙特上半季表現其實平平，10月時一段3場不勝，排名一度跌落第8，此後也一直在中上游徘徊，直到世界盃過後表現突飛猛進，8連勝之下一口氣衝上第二名；相反，拜仁在世界盃後表現不及上半季，主帥拿高士文被炒，兩隊距離越拉越近，拜仁新帥杜慈上任後第一擊便在主場4：2擊敗多蒙特，惟連續兩場失分，又讓多蒙特把握機會登上榜首。

「自爆」往績累累的多蒙特，隨即又賽和波琴，拱手讓出榜首，只是萬萬料不到拜仁在主場也會輸掉，周日晚若能作客擊敗奧格斯堡，便能重上榜首，加上煞科戰在主場舉行、拜仁在煞科戰作客，形勢更樂觀。

多蒙特在主場所向披靡，作客近績卻不敢恭維。（Getty Images）

但多蒙特球迷當然不敢這樣想，這場作客奧格斯堡的賽事，可說是今季最大的一個關口，更要面對三大隱憂。

今季的多蒙特有一大弱點——他們在主場所向披靡，近期的作客戰績卻強差人意，已連續4場作客不勝，這4場賽事中，除了2：4敗予拜仁，另外3場都是賽和護級球隊，包括2：2史浩克04、3：3史特加和1：1波琴，上一次作客贏波，已是2月時1：0擊敗賀芬咸。

多蒙特近兩次作客奧格斯堡都未能獲勝。（Getty Images）

第二個隱憂，是多蒙特近年作客奧格斯堡，成績都不理想，上季作客只能賽和1：1，2020年9月多蒙特更淨吞兩蛋，上一次造訪奧格斯堡獲勝，已是2020年1月，多蒙特以5：3擊敗對手，而那場賽事，多蒙特本來落後1：3，但正是剛加盟的艾寧夏蘭特後備上陣大演帽子戲法，才戲劇反勝。

多蒙特今季沒有了夏蘭特，但有更加成熟的祖迪比寧咸、新星艾迪耶米、成功抗癌的賀拿等，表現絕不失色，惟第三個隱憂，正是比寧咸受傷，今仗未能隨隊，然而這位19歲的多蒙特副隊長，今季在德甲攻獻8個入球、5次助攻，近4場更攻入4球之多，是球隊的核心之一，倘他缺陣，相信要由拉菲爾古里路移入中路頂替。

當耶爾馬倫（左）及艾迪耶米（右）在下半季的表現相當出色。（Getty Images）

比寧咸不在陣之下，數人的演出將會成為焦點，包括由3月開始大爆發、近8場聯賽足足交出8入球5助攻的當耶爾馬倫（Donyell Malen），和獲選為今季德甲最佳新秀的艾迪耶米（Karim Adeyemi），此子2月至3月曾受傷患困擾，但近期大勇，近4場也獲得3入球3助攻之多。而去年患睪丸癌，今年初復出的賀拿也漸入佳境，近5場也有5個入球及4次助攻，且看他們能否合力撕破奧格斯堡的防線，讓「蜜蜂兵團」重返榜首了。