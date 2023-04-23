德甲｜杜慈領軍拜仁繼續頹　遭緬恩斯1：3逆轉　各大賽事4場不勝

拜仁慕尼黑早前解僱少帥拿高士文後，改由杜慈接任，這支德甲班霸近6場只得2勝，並在歐聯及德國盃出局。拜仁周六（22日）晚作客緬恩斯，即使有沙迪奧文尼開紀錄，但緬恩斯下半場中段14分鐘連入3球，拜仁以1：3反勝為敗，各大賽事4場不勝。



拜仁慕尼黑由杜慈接掌後，麻煩事不斷，先後在德國盃及歐聯8強出局，加上沙迪奧文尼及利萊辛尼講手，球隊遇上內憂外患。

拜仁今仗作客鬥緬恩斯，上半場由兩名前英超兵炮製入球，簡斯路傳中，遠柱的沙迪奧文尼頭槌得手，打破175天的入球荒，拜仁半場領先1：0。緬恩斯積極反撲，拜仁禁區內久久未能解圍，阿佐基（Ludovic Ajorque）近門頭槌補中，65分鐘追成平手。

沙迪奧文尼打破入球荒，惜未能為球隊帶來勝利。（路透社）

緬恩斯繼續搶攻，盧森堡國腳李安度巴列奴（Leandro Barreiro）近射破網，加上艾朗馬田（Aaron Caricol）77分鐘再下一城，緬恩斯在14分鐘內連入3球，結果以3：1反勝拜仁慕尼黑。

緬恩斯下半場中段14分鐘連入3球，成功主場反勝拜仁。（路透社）

拜仁慕尼黑各大賽事4場不勝，只領先踢少一場的次席多蒙特2分。（路透社）

拜仁慕尼黑再輸一場，現時以59分高踞榜首，僅領先次席的多蒙特2分兼踢多一場，德甲爭標形勢依然有懸念。杜慈帶領拜仁7仗，錄得2勝2和3負，各大賽事4場不勝。

杜慈領軍7場，拜仁僅得兩勝。（Getty Images）

一眾拜仁高層眼見球隊由贏變輸，當然無癮。（路透社）

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