德甲︱多蒙特爭氣擊敗剋星奧格斯堡重上榜首　拜仁或罕有跌走冠軍

德甲今周再有戲劇性發展，周六（20日）榜首球隊拜仁慕尼黑「自爆」主場1：3不敵RB萊比錫，為今屆冠軍再添懸念；周日（21日）原排次席的多蒙特作客近季「剋星」奧格斯堡，在這場絕不易踢的比賽順利3：0獲勝，全取3分後再次超越拜仁重登榜首。

剩餘最後一輪聯賽，多蒙特能否終結拜仁在德甲連霸？



克服癌症復出的賀拿梅開二度，再成英雄。（Getty Images）

拜仁慕尼黑已在德甲連奪十屆冠軍，今季大部分時間在聯賽榜領先，不料季尾頻頻失分，球會辭退主帥拿高士文，改由杜慈執教，聯賽戰績未有改善，繼續起起伏伏。即使多蒙特也不時失分，卻仍能一步步追上來。

今輪拜仁輸波全失3分，多蒙特面對奧格斯堡有中場大將比寧咸缺陣，賽前未被睇好，半場僅踢成0：0，受惠對手38分鐘已有球員被逐，多踢一人情況下，下半場終憑抗癌成功復出、近態大勇的射手賀拿（Sebastian Haller）先後在58分鐘、84分鐘取我入球，個人梅開二度，加上祖利安白蘭特補時錦上添花，「爭氣」以3：0擊敗奧格斯堡。

全取3分後，多蒙特以70分重登榜首，超越68分的拜仁，聯賽只剩最後一輪，蜜蜂兵團憑後勁封王不是夢。

多蒙特能否打破拜仁十年壟斷？（Getty Images）

德甲爭標最新形勢：

德甲聯賽爭標最新形勢

當然按照多蒙特的「前科」，一日未到最後一輪，也不要過早高興。不過今季多蒙特「主場龍、作客蟲」，今輪之前，作客已連續4場未勝，而奧格斯堡又是他們的一大剋星，結果都能順利贏出，打下強心針。

德甲最後一輪，將決定冠軍誰屬。多蒙特雖有兩分在手，但得失球較拜仁落後14球，為穩陣計，還是全取3分篤定封王為上。多蒙特最後一戰重返主場面對已無欲無求的緬恩斯，西法倫球場8萬多球迷吶喊助威之下，再贏一場機會甚高，說得上的「牌面」秤先。

拜仁不敵萊比錫爭冠陷入被動，閉幕戰還要作客科隆，就算勝出也要期望多蒙特失分，才有機會後上封王，避過今季罕有四大皆空的尷尬。