德甲｜杜慈接掌拜仁後面臨四大皆空　CEO簡尼維護：不應怪罪他

拜仁慕尼黑在3月突然易帥，炒掉少帥拿高士文、換上杜慈執教，戰績卻毫無起色，短短1個月內連環在德國盃和歐聯出局，在德甲也再一次失去爭標主導權。

杜慈短時間已「追平」前任拿高士文的輸波場數，但球迷的怒氣，更直指看台上搖頭嘆息的管理層。



「可以失去錦標，但不可以失去球會價值——將矛頭指向管理層吧！」早在周三深夜拜仁在歐聯8強主場對曼城時，看台上的拜仁球迷已拉起這面巨型橫額。事實上，拜仁球迷對管理層的不滿累積多時，早在2021年，按德甲規例擁有球會多數股權的拜仁球迷，已在年度股東大會上，就球會的決策如引入卡塔爾資金等，直接與董事會對質、甚至嘗試由法律途徑制止；一個月前拜仁在球季的關鍵期炒掉拿高士文，同樣引來球迷不滿。

拜仁換上了杜慈任主帥，戰績卻沒有變好。（路透社）

禍不單行的是，拜仁管理層雖然為炒人搬出不同理由，包括拿高士文逕自去滑雪度假、球隊表現不佳急須改變現況等等，惟杜慈上任後，拜仁戰績不僅毫無起色，他更只花了7場，便「追平」拿高士文被炒前在今季的輸波場數（3場），其餘4場則兩勝兩和，在德國盃和歐聯都先後出局。

拜仁周日以1：3反負緬恩斯之後，緊接在主場對法蘭克福的多蒙特沒有再像上一輪般「自爆」，而是以4：0贏波，以1分之差反壓拜仁重上榜首，聯賽餘下5輪之下，拜仁再一次失去爭標主導權，意味這支德甲班霸由杜慈接手時的三線爭標，變成隨時四大皆空。而且拜仁目前只得59分，餘5輪之下，已不可能達到上季的77分，他們上一次未能達到77分，是2011/12球季的73分，當年的冠軍正是多蒙特。

拜仁近期無論場內場外都士氣低落。（Getty Images）

傳出或會遭炒魷的拜仁行政總裁兼名宿簡尼，被拍到與主席凱拿（Herbert Hainer）及體育總監沙歷咸美錫（Hasan Salihamidzic）一同觀賽，他們目睹拜仁倒輸後，紛紛低頭掩面，更有一名穿巴伐利亞穿統服飾的球迷走近指罵。不過簡尼維護杜慈，指戰績惡劣的責任不在這名新帥身上，而是在球員身上。

包括簡尼在內的拜仁高層遭球迷指罵。（Getty Images）

德媒《德國之聲》指，簡尼賽後受訪時「完全是自導自演」，他首先反問：「今季我們還有什麼方法未試過？」然後又道：「我們已試過對話溝通、分析、開會、調整訓練、調整系統、戰術，連教練都換了，但講到底，場上的11個男人才是要為球會目標盡一切努力的人呀。」他指雖然戰績不佳是全隊責任，但唯獨不應怪責一人：「我們不應怪責杜慈，他在戰術和球員心理方面，都盡力去改善，也盡力去說服球員，我們應該要去贏這（德甲）冠軍。」

在拜仁於兩項盃賽出局後，球迷紛紛要求簡尼辭任，有傳聞指拜仁榮譽主席漢尼斯想用自己的影響力逼使簡尼離任，但他表明不會離職，道：「我唯一的目標是在季尾贏得聯賽冠軍，並在新一季全力搶攻。」