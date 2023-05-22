德甲｜多蒙特雙冠年代僅存成員　曉姆斯兩死敵間往返　願拼盡所有

多蒙特周日晚（22日）在德甲作客3：0擊敗奧格斯堡，把握拜仁慕尼黑早前輸波，重新登上榜首，煞科日若在主場擊敗緬恩斯，便能捧走失落十季的聯賽冠軍。

十年前，多蒙特曾連奪德國盃和德甲冠軍成為「雙冠王」、且是連續兩季在德甲封王，當年陣容中唯一仍在陣的曉姆斯，今仗差點為球隊捐軀。



曉姆斯今季大部份聯賽都正選上陣，作為副隊長的他在隊長馬高列奧斯近月頻頻受傷和做後備之下，一如他首次效力之時，肩負隊長職務。

多蒙特今仗作客奧格斯堡前迎來空前機會，拜仁爆冷在主場敗予RB萊比錫，「蜜蜂兵團」今季已曾兩次因作客失分，錯失爭標良機。德甲僅餘兩輪，天上竟再掉下難得機會，可一不可再——多蒙特必須贏波才能升上榜首，但他們近來作客戰績差劣，奧格斯堡也要護級，對他們來說，這場仗非常難打。

奧格斯堡主場相當硬淨，即使十人應戰仍一度令多蒙特難以破門，也時有火爆場面。（Getty Images）

多蒙特一開波已展現決心，僅上半場已射門十多次，對手更在38分鐘踢少一人，並在58分鐘由施巴斯坦賀拿打破僵局領先，但奧格斯堡如狼似虎，不斷靠反擊和死球製造威脅，令多蒙特後防一度風聲鶴唳。

賀拿克服癌症後，令多蒙特脫胎換骨。（Getty Images）

賀拿在84分鐘再入一球，為多蒙特大大減壓，但未幾，曉姆斯便在一次禁區內與對手肉搏時遭撞傷左眼，他立刻倒地，雖有意識但不甚清醒，球證立刻召來軍醫入場檢查，曉姆斯也隨即被換出，需要兩人扶着、一枴一枴離開，令人擔心他是否腦震盪、煞科戰能否上陣。

曉姆斯需職員扶着離場。（Getty Images）

不過他休息一會後似乎很快已回復精神，在隊友祖利安白蘭特攻入奠定3：0勝局的一球時，忍不住慶祝，完場後也領隊友一同衝向作客球迷區載歌載舞、甚至與隊友跳起互碰肩膊，似乎已忘掉自己有傷在身。

曉姆斯賽後甚至很快已拍下自己受傷的模樣，上載到社交網站分享，留下簡單一句「一切都值得」，又道：「還有一場」，說的自然是多蒙特距離相隔十年重奪德甲冠軍、他自己隔了11年有機會再度領多蒙特封王，還有一場90分鐘的比賽。

不知道曉姆斯背景的人看他如此興奮，也許會以為他已很久沒贏過聯賽冠軍滋味，事實上他在2018/19球季，才為母會拜仁慕尼黑捧起過德甲冠軍。

曉姆斯足球生涯的故事相當轉折，可說是歷盡德國兩大球會近年興衰：曉姆斯的父親Hermann曾是職業球員，他曾在拜仁慕尼黑青年軍出任統籌，意味曉姆斯親友大都居於慕尼黑，他也在6歲加入拜仁慕尼黑青年軍的他，一路升上二隊、再在一隊踢過一場德甲，之後卻外借再正式加盟多蒙特，與另一中堅蘇保迪組成後防重心，並在2010/11球季奪得德甲冠軍、2011/12球季連奪德國盃和德甲成為「雙冠王」，其後更擔任隊長。

2010年，多蒙特出戰歐霸盃的陣容。（Getty Images）

然而此後多蒙特就一直跟聯賽冠軍無緣，雙冠年代功臣也相繼離隊，他也在2016年5月公開表示希望「回歸」母會拜仁，他的解釋是家庭原因：「（效力多蒙特的）8年來，我只有一次在慕尼黑過生日，其他時間我只能不開心地坐在家裏，我錯過了關於親友的很多事，他們有很多玩笑我都不懂，只能乾着陪笑，我覺得自己不屬於當中的一份子。」

戴着隊長臂章卻公開表示想效力死敵，多蒙特球迷的反應當然不好，坐滿逾8萬人的主場對他噓聲罵聲不絕，「不是8萬人在噓吧，我覺得是8000或者更少」，他這樣回應。未幾他轉投拜仁的消息官宣，成為繼馬里奧葛斯和羅拔利雲度夫斯基後，第三位加盟拜仁的冠軍團隊核心。他離隊前的最後一場比賽，正是在德國盃決賽對拜仁，他沒有踢完全場，最後多蒙特在互射十二碼輸3：4。

在爭議聲中返回母會拜仁，他站穩正選，隨隊贏得三季聯賽，更曾經戴起隊長臂章，卻在2018/19球季受傷病困擾，2019年夏天他作另一次「回歸」，返回多蒙特，他卻另有一番解釋：「經常贏的話，就會沒那麼興奮了……從體育角度來說，能恆常地受壓、知道第二名的不足，是很令人興奮的，那種壓力也令拜仁成為了冠軍。」

已31歲卻仍以3700萬歐元高價回到多蒙特，這筆交易不獲看好，尤其有這個馬里奧葛斯去了拜仁又回歸的例子在前，曉姆斯同遭看淡。

曉姆斯以隊長身份離開多蒙特，在拜仁曾戴起隊長臂章，回到多蒙特，他又再成為隊長。（Getty Images）

然而無論他回歸的真正原因是什麼，他卻未曾失去鬥志，表現毫不遜色，不僅助球隊再奪德國盃，今年更創下不少里程碑：4月對法蘭克福一戰，他攻入一球，令他連續15季都有入球，是德甲史上第7人、也是近23年來第一人，而他更是個後衛；他在5月初擊敗禾夫斯堡一仗，成為多蒙特史上第二位為多蒙特贏得200場勝利的球員，更令人意外的是，他距離第三次為多蒙特奪得德甲冠軍，竟然只差90分鐘，若能在煞科戰順利擊敗緬因斯，便能相隔11年，再在西法倫球場捧起「沙律碟」。

11年之間發生過的事太多，曉姆斯這樣的奇幻生涯，今個周六能以錦標添上傳奇嗎？