足球熱話｜格拉沙穿梭英美睇波豪花逾480萬　球會找數曼迷震怒

曼聯球迷為何如此憎恨班主格拉沙（Glazer）家族？

阿夫拉姆格拉沙（Avram Glazer）日前特意從美國飛到倫敦觀看女子足總盃決賽，為此豪花25萬鎊（約243萬港元），而且相關費用全由曼聯支付。



據The Athletic報道，住在美國佛羅里達州坦帕（Tampa）的格拉沙，乘坐8個小時私人飛機到倫敦，觀看5月14日曼聯對車路士的女子足總盃決賽，花費達25萬鎊，這其中還未計算保安及住宿費用；其實早在2月時，他亦曾以同樣方式觀看曼聯對紐卡素的聯賽盃決賽，當時花費也是25萬鎊；兩次合計共花費50萬鎊（約487萬港元）。

然而這名班主到場觀看的兩場比賽，曼聯都吞下敗仗，該場女子足總盃決賽，紅魔以0：1不敵車路士。

雖然格拉沙特意到場觀戰，但曼聯最終以0：1不敵車路士。（Getty Images）

最重要的是，他這些費用全由曼聯會方支付。根據報道，紅魔最新賬目中有56.3萬鎊的「其他支出」，而且去年卡塔爾世界盃時，格拉沙帶同家人去現場觀戰的花費更為昂貴，且全以「商務費用」名義，由曼聯會方埋單。

如此「吸血」行為，也難怪紅魔球迷對其恨之入骨。

阿夫拉姆格拉沙前往英國睇波花費不菲，不過費用全由曼聯支付。（Getty Images）

賣盤事宜或拖延至夏天

自去年11月宣布有意賣盤後，曼聯下家誰屬一事至今傳聞不斷，雖然早前芬蘭商人Thomas Zilliacus宣布加入戰團，但目前最大熱門仍是以塔米姆（Sheikh Jassim bin Hamad al-Thani）為首的卡塔爾財團，以及英國首富拉傑夫（Sir Jim Ratcliffe）的英力士集團（INEOS）。

在女子足總盃決賽觀戰過後，格拉沙被問及打算用多長時間出售曼聯時拒絕回應，根據ESPN消息，他們可能留待到夏天才決定賣盤事宜。

英國首富拉傑夫目前仍為收購熱門之一。（Twitter截圖）

報道指出，格拉沙家族仍未能為全權出售還是部分出售達成共識，因為阿夫拉姆格拉沙和祖爾格拉沙（Joel Glazer）都不願放棄他們的股份。拉傑夫提出可以繼續由他們擔任股東，不過控制權為他本人所有；另一方面，塔米姆在上周提交第四次報價，他的意願是100%收購曼聯。此外，報道指格拉沙家族仍在考慮一些來自美國的報價。