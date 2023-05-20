沙田行山｜石梨貝水塘起步上馬騮山　打卡金山發射站要小心猴群

金山位於香港沙田區西南，是金山郊野公園的重要組成部分，最高點369米。山體所在的金山郊野公園以其猴子的數量聞名於香港，故此有「馬騮山」這個稱號，而金山路則是麥理浩徑第六段的一部份，通往金山郊野公園的西部入口，連接金山發射站及大埔道， 金山路的頭段亦是九龍水塘的水壩。

距離: 3.6 公里 ； Google 時間: 1 小時 6 分鐘



***此路線必須與有行山經驗陪同才可前行***

乘巴士81/72號在「石梨貝水塘」下車，然後在金山路出發。按指示牌沿大路一直上山，中途遇上數十隻猴群，記得手上不要拎任何膠袋和食物。留意左面有一個休息亭，在此處拾級而上。地上全是枯葉，需注意路滑，在警告牌的分支往前走。

沿路頗多隱約的分支，但按圖直走，看見石板過橋便是走對了，過橋後難度開始大增。其後沒有分支，一直上山，但石級之間的距離頗闊。差不多要爬一小時樓梯。過程辛苦，卻很享受。終於到發射站了，之後向左方的路口下山。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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中途有一個少少的挑戰，大約五分鐘游繩而下的路程，只要拖實小朋友慢慢行便可。走到底看見分支記得「往左轉」。之後到達最重要的分支便右轉。飽覽遠景之餘，輕鬆下山。看見大空地便是尾聲，此時可以繼續左走下山，直走再上山便可以去「金山標高柱」打卡。（大約15分鐘路程）

衰仔大大膽話自己可以一個企上去。最後衝刺，返回剛才的空地，一口氣行落山就笑笑口。下山後往右走，之後走到引水道再左轉下山。經過淳風亭便很快到終點。（▼按圖看清路線及沿途風景👇👇👇）

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