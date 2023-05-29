英超護級生死戰愛華頓逃出生天　李斯特城贏波也徒勞與列斯齊降班

英超煞科戰，護級形勢最受矚目，愛華頓﹑李斯特城及列斯聯3隊只能活一隊，2015/16冠軍隊李斯特城面對韋斯咸即使率先入波，一度脫離降班區，但分數佔優的愛華頓對般尼茅夫在57分鐘入球，並維持1：0勝果至完場，繼去季後連續兩季護級成功，逃出生天。

反觀李斯特城就算2：1擊敗韋斯咸，仍未足以留級，與同日1：4大敗予熱刺的列斯聯及早前已篤定包尾降班的修咸頓一起降至英冠作賽。



英超護級形勢分析｜愛華頓李城列斯只能活一隊 即睇煞科日可能性

英超護級大戰，假若愛華頓在主場擊敗般尼茅夫的話，即可宣告護級成功，相反李斯特城及列斯聯要做好自己贏波，也要寄望愛華頓落敗，才有希望逃出生天。

煞科戰前英超護級形勢：



第17位：愛華頓，33分，得失球差-24

第18位：李斯特城，31分，得失球差-18

第19位：列斯聯，31分，得失球差-27



2分鐘【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城0：0韋斯咸；列斯聯0：1熱刺】愛華頓（34分/-24）；李斯特城（32分/-18）；列斯聯（31分/-28）

依然要爭歐洲賽資格的熱刺，哈利卡尼接應孫興慜橫傳，禁區內第一時間起腳入網，開賽僅92秒開紀錄，列斯聯即落後一球，白玫瑰護級落筆打三更。

哈利卡尼僅92秒開紀錄，列斯聯開賽隨即落後。（路透社）

34分鐘【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：1熱刺】李斯特城（34分/-17）；愛華頓（34分/-24）；列斯聯（31分/-28）

哈維班尼斯與伊恩拿祖一次精彩的撞牆，班尼斯熨射破網，李斯特城34分鐘先開紀錄，班主艾也屈立即與眾人擊掌，李城主場非常激動，根據現時的分數完場，李斯特城將以較佳得失球成功護級。

哈維班尼斯撞牆後建功，李斯特城34分鐘開紀錄。（路透社）

半場【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：1熱刺】李斯特城（34分/-17）；愛華頓（34分/-24）；列斯聯（31分/-28）

愛華頓上半場有疑似12碼，般茅的辛尼斯解圍時踢中格雷倒地，雙方有明顯接觸，但球證未有表示，占士格拿上半場補時禁區外施射，般茅門將一手托出，半場打成0：0平手。

47分鐘【愛華頓0：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：2熱刺】李斯特城（34分/-17）；愛華頓（34分/-24）；列斯聯（31分/-29）

換邊後，列斯聯再度在初段失守，哈利卡尼交直線，列斯球員解圍不遠，柏度樸路（Pedro Porro）右路射遠柱建功，下半場僅80秒擴大領先，列斯聯落後至0：2，護級近乎無望。

柏度樸路下半場80秒建功，熱刺領先至兩球。（路透社）

57分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城1：0韋斯咸；列斯聯0：2熱刺】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-29）

愛華頓右路攻勢，般茅解圍不遠，杜哥利禁區外第一時間抽射，般茅門將目送皮球入網，57分鐘打開紀錄，部分愛華頓球迷十分緊張，就算愛隊領先也不敢太興奮。假若以這比數完場，愛華頓就能成功護級，降班的變成李斯特城及列斯聯。

杜哥利禁區外勁射直接破網，愛華頓打破僵局。（路透社）

62分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城2：0韋斯咸；列斯聯0：2熱刺】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-16）；列斯聯（31分/-29）

李斯特城繼續奮戰，泰利文斯左路罰球傳中，菲斯（Wout Faes）跳頂頭槌入網，李城擴大領先至兩球，但如今只能寄望愛華頓失分才有望留在英超。

菲斯（左）頭槌破網，即使李斯特城領先兩球都有機會降班。（路透社）

69分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城2：0韋斯咸；列斯聯1：3熱刺】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-29）

列斯聯由積夏里遜（Jack Harrison）67分鐘追成較接近紀錄，可惜2分鐘後再度失守，熱刺哈利卡尼接應樸路的助攻，反擊建功，梅開二度，熱刺以3：1領先。

哈利卡尼反擊建功，梅開二度。（路透社）

79分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城2：1韋斯咸；列斯聯1：3熱刺】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-29）

李斯特城中圈附近斷纜，韋斯咸立即策動反擊，柏保路科奴斯（Pablo Fornals）左路引球推進，切入大位起腳破網，追成1：2的較接近紀錄。

科奴斯反擊得手，為韋斯咸追成1：2。（路透社）

95分鐘【愛華頓1：0般尼茅夫；李斯特城2：1韋斯咸；列斯聯1：4熱刺】愛華頓（36分/-23）；李斯特城（34分/-17）；列斯聯（31分/-30）

即將離隊的盧卡斯莫拉錦上添花，為熱刺領先至4：1。另一方面，李斯特城以2：1擊敗韋斯咸完場，如今只能聽天由命。

愛華頓維持一球勝局，最終能逃出生天，李斯特城與列斯聯齊齊降班，來季與較早前已篤定「包尾」的修咸頓一起到英冠角逐。