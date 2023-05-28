盧頓升班主場不符英超規格　民居包圍入口隱秘　需急擲千萬鎊重建

盧頓（Luton City）在英冠升班附加賽擊敗高雲地利，相隔21年再戰頂級聯賽，也是首度升上英超。

小球會驚喜升班固然美好，卻因主場堅尼禾夫路球場未能符合英超規格，要在3個月內與時間競賽，大灑金錢修整一番。



盧頓今次升班創下不少歷史，他們不僅成為首支由非聯賽升上英超的球會，其實他們在2014年才由非聯賽升班，重返英格蘭足球聯賽、升上英乙，即是短短10年間，就由非聯賽升上頂級聯賽，追平溫布頓在1986年時，用了10年時間由非聯賽升上頂級聯賽（當時為英甲）的紀錄。

盧頓在升班附加賽勇挫高雲地利，下季將首次出戰英超。（Getty Images）

取得歷史性的升班資格，球會上下當然欣喜若狂，不僅能在全球最受歡迎、被視為最高水平的英超作賽，也獲《足球經濟書》 （The Price of Football）作者Kieran Maguire估算，他們只踢一季英超，收入也會比過去17季的總和更高，而德勤會計師事務所的體育商業部門估算，數目會達到1.7億英鎊之多，若能踢到兩季英超，收入更有望達到2.9億英鎊。

但盧頓升班後的首要任務，是要先花一筆錢——不是球員轉會費，而是修葺主場堅尼禾夫路球場（Kenilworth Road）的費用。

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堅尼禾夫路球場是舊式英格蘭球場，建於1905年，一直是盧頓的主場，入口的紅磗牆與鐵皮上蓋非常古舊，《The Athletic》指球場所在地「很容易錯過」：「這條路本身就很易錯過，而且三面都被民居包圍，球場小得很易就被房子淹埋。」

球場在1950年代曾多次修整，但其後廿多年因財政困難，一直無法實現興建新主場的目標，直到1986年才將整個球場改為座位、及重鋪成人造草草面，到1991年才因聯賽會禁止人造草場，才換回真草場。

球場最近一次改善工程是在2005年，堅尼禾夫看台的改善工程在歷時20年後終於完成，球場座位數也定格在目前的10356，是整個英冠中可容納人數最少的球場，若要有個更清晰的概念，就是較小西灣運動場座位（11981）更少。因為被美國演員、飾演「死侍」的賴恩雷諾士收購而聲名大噪的域斯咸，雖然剛剛才取得英乙升班資格，他們的主場跑馬廳球場（Racecourse Ground）座位也要比堅尼禾夫路更多一點，有10500個。

小西灣運動場的座位接近12000個。（資料圖片）

座位數目並非最大問題，球場不符英超規定的至少有4大方面，包括球場照明系統需改善、轉播商的工作空間要擴建、木製座位要重整、包廂也需重建。難怪球隊行政總裁Gary Sweet早在去年談及球隊有機會升班時，已有幸福的煩惱，坦言：「即是要在3個月內重建一整個看台，也許比起一個新球場更麻煩，我們要花800萬至1000萬英鎊去施工，但若由它，我們就不合（英超）規格了。」

「要重建一支能踢英超的球隊已經夠難，要在能想像的最短時間內重建實體基建，會是最難的事情。」

Gary Sweet（中）慶祝完升班，便要為修整球場苦惱。（Getty Images）

下個球季，球迷造訪堅尼禾夫路球場時，體驗無疑會跟極為現代化的熱刺球場、酋長球場等極為不同，不過盧頓的球員則另有一番看法，升班功臣佐敦奇勒就說：「也許堅尼禾夫路不是最大的球場，但（般尼主帥）高柏尼說得好，他說的是，（在這裏比賽）根本沒時間好好控定皮球，（主場）球迷對對手施加的壓力很大，我等不及下季在這裏比賽了。」

盧頓也有興建一個23000座位新球場的計劃，Gary Sweet說，球會希望在今年年底或明年初展開新球場工程，預計需1億英鎊。