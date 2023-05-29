杭州亞運︱柔道港隊邀蒙古教練特訓　女將克服傷患爭牌：全因熱愛

杭州亞運將於今年9月23日揭幕，中國香港柔道總會為讓運動員集中備戰，率先公布4男4女的提名名單，最終代表資格須經港協暨奧委會審批。



4男4女運動員獲提名代表香港柔道隊出戰杭州亞運。（袁志浩攝）

香港柔道代表隊杭州亞運提名名單：



女子48公斤以下級別：王嘉莉

女子52公斤以下級別：徐淑琪

女子57公斤以下級別：楊諾琳

女子63公斤以下級別：梁寶心

男子60公斤以下級別：黎耀朗

男子66公斤以下級別：劉樂添

男子73公斤以下級別：麥康年

男子81公斤以下級別：李玨穎



邀前蒙古選手任客席教練 港將：好興奮

香港柔道隊對上一次在亞運取得獎牌，已要數到1994年廣島亞運，當時由巫靜惠於女子61公斤級別贏得銅牌。

港隊總教練李松泰透露，今次除了聘請摔跤教練提供特殊練習，更邀得34歲蒙古選Ganbaatar Odbayar擔任客席教練，於7月10日至9月9日期間來港協助港隊備戰。該名中量級男將曾在2017世錦賽奪得男子73公斤以下級別銅牌，同年於巴庫及阿布扎比兩個大滿貫中亦取得該級別金牌。

港隊34歲蒙古籍教練Ganbaatar Odbayar。（IJF）

在2018年雅加達亞運32強止步的港隊成員李玨穎稱，全隊獲悉蒙古籍教練加入後感到十分興奮，「蒙古特色是摔跤元素，我們之前屬比較傳統的日本打法，（攻擊時）距離較遠，近身時不懂反應，所以他的近身攻擊（技術）是我們需要的，令我們更全面。」

因就讀香港理工大學康復治療科學系碩士課程，李玨穎的運動員身份近年由全職變兼職，但他自言不會減少訓練量，會在兩者中取得平衡：「這次技術、心態更成熟，大賽也沒有這麼怯，野心更大。實際一點，希望爭取前五吧，香港相對日、韓及中亞國家更靈活，我們也勇於創新，冒險去用動作取勝。」

香港柔道男將李玨穎有望第二度出戰亞運。（袁志浩攝）

兩女將再戰亞運 克服傷患衝擊獎牌

港隊內另外兩員擁有亞運經驗的是女將徐淑琪與梁寶心，前者坦言上屆亞運「贏一兩場就很滿足」，但5年來針對弱點訓練，今屆目標是踏上頒獎台，「今年初膝頭斷了前十字韌帶，其實本身後十字韌帶也斷了，隻腳很『鬆』，但自己有相關經驗，知道如何做復康練習，很在已『穩陣』許多」。

上月在科威特亞洲柔道公開賽奪銅的她表示，已經恢復信心，加上去年尾韓國集訓提升體能跟節奏，認為自己可應付不同強敵，何況今屆比起上屆亞運，港隊多了3名成員出戰，「大家一起奮鬥、互相支持，會更有力量」。

港將徐淑琪上屆雅加達亞運在16強止步。（袁志浩攝）

港隊下月先後會到塔吉克、哈薩克及尼日爾，7月初再到台灣參加國際賽備戰亞運，同時為2024巴黎奧運參賽資格累積分數。隊伍之後就以外訓為主，於廣州與廣東隊集訓6星期，但仍會考慮8月上旬參加泰國公開賽。今屆亞運柔道項目會在9月24至25日舉行，港隊預計在比賽前兩日前往杭州，而因運動員體重與比賽體重級別的差異，港隊將不會參加柔道男女子混合團體賽。

香港柔道女將，左起楊諾琳、徐淑琪、梁寶心及王嘉莉。（袁志浩攝）

上屆亞運於半準決賽出局、與獎牌只差一步的梁寶心，因右腳膝頭有勞損性傷患，會待至7月才復出、作適應性測試及調整狀態。她透露去年腳傷時最壞情況曾連樓梯也行不到、影響日常生活，比賽也只靠「札實」患處令自己勉強發力。

不過，杭州亞運延期一年至今，她借各種方法治療跟養傷，有信心今屆仍可發揮水準，「曾經也會很『灰』，懷疑自己能否再打下去，但我真的很喜歡柔道，也想在亞運衝擊獎牌，所以不想太多，『打咗先算』」。