香港國際場地盃｜沒有李慧詩的港隊　小女車神長距離賽肩負重任

李慧詩（Sarah）兩年前在東京奧運後發表淡出宣言，香港主場上演的國際場地盃亦不見身影，港隊在短途賽事爭先和競輪賽頓時失焦，獎牌希望落在長距離項目全能賽車手李思穎（Ceci）身上。

總教練沈金康直言杭州亞運的重心，「長距離肯定是佔主要位置」，李思穎聽後笑說：「會開心他看得起我。」



港隊今屆國際場地盃精英組賽事獎牌均來自中長距離項目，「小女車神」李思穎和梁嘉儒分別奪得全能賽金和銅牌，前者夥拍楊倩玉在麥迪遜賽再封后，梁嘉儒亦在捕捉賽奪金；梁峻榮在煞科日的4公里個人追逐賽添銅。

總教練沈金康不諱言以往李慧詩在隊中時，會同樣看重短距離和長距離項目，「這次長距離肯定是佔主要的位置。」

長距離車手李思穎接連在三日賽事上陣，為港奪得3金1銀1銅。（鄭子峰攝）

以往李慧詩在爭先賽和競輪賽的「必然獎牌」不復再，對於短距離組別的表現，總教練沈教練坦言港將未能發揮應有水準：「他們在香港比賽沒在洛陽比賽時完全放開自己，競爭時對抗都沒展現出能力，可能在主場比較緊張吧。」

的確，短距離組別面對不少壓力，就如楊礎搖在首日賽事後說，眼看長距離組別隊友頻頻踏上頒獎台，也想為短距離組爭光，惟煞科日勇闖競輪賽金牌戰後失利，無緣獎牌。

有如定海神針的李慧詩淡出，缺少「女車神」的場地盃和單車隊可有轉變，沈教練僅笑答：「觀眾少了很多，但我相信未來香港一定有非常優秀的運動員吸引觀眾，希望大家支持。雖然在場上觀眾不多，但是打氣的聲音很響，我們也很高興。」

沈金康直言杭州亞運重心放在中長距離項目，意味淡出賽場的李慧詩未必會在亞運最終名單內。（鄭子峰攝）

中長距離港將早前在內地備戰亞運的成績不俗，沈教練稱最大挑戰是兼項的體力，「他們最近表現都不錯的，前一個月連續長時間在中國場地和公路聯賽之間交換，所以回來比賽體力沒恢復好，對他們很大挑戰，但對他們來說是一個很好的鍛煉。」

單車隊以場地盃備戰下月亞洲錦標賽，他認為主場奪3金1銀1銅的李思穎仍需改進，「她實力是很強的，有很好的體力和很強的衝刺能力，但與東京奧運銀牌梶原悠未來比，還是有差距，所以她還要加油。」沈教練認為李思穎在近年緊密比賽下汲取不少經驗，「跟強手之間的對抗，就在亞錦賽中看有沒有東西要強化。」

梁峻榮（中）夥拍朱浚暐奪得麥迪遜銀牌，二人亦是中長距離的4公里團體追逐賽主力。（鄭子峰攝）

22歲成港隊重心 李思穎挑戰更高位置

除了場地單車，曾在2021年全運會奪得香港歷來首面女子公路個人賽金牌的李思穎，亦被沈教練視為公路賽獎牌希望，指她將在亞運擔任衝刺手。記者向Ceci轉述被寄予厚望時，她笑說：「會開心他看得起我，有教練的信任、支持好重要。22歲不大也不小，但對運動員來說是黃金年齡，所以希望趁今年狀態那麼好時，把握機會挑戰更高位置。」

小妮子續說：「雖也會感到負擔和疲累，但我個腦諗住，只要將我個多月的地獄賽程完成，就可以全力備戰亞運，捱過了就更加有提升。」她坦言亞運延期拉長備戰時間，「心理壓力都大，休息和調整很重要。」她笑稱期待完成亞運後迎接假期，「要周圍去食嘢」。

22歲的李思穎成為港隊重心和獎牌希望，她指會把壓力化為動力，把握今年勇銳狀態爭取佳績。（鄭子峰攝）

7月初落實亞運名單

香港單車隊眾將明天（29日）出發往杭州參加亞運會場地測試賽，緊接轉往泰國參加亞洲公路錦標賽，以及馬來西亞的場地單車亞錦賽。



港隊將在一個月內出戰兩場亞錦賽和兩場亞運測試賽，沈教練直言：「最後階段的訓練，希望大家能進入到亞運比賽強度，亞運歷來都是最難的，我們以往準備亞運都是全力以赴。」他指將在7月初落實亞運會名單，由於今屆大會安排場地賽後才舉行公路賽，因此在亞運測試賽後再決定運動員最終參賽項目。

梁家儒（左）在全能賽和麥迪遜均奪獎牌，沈金康指他仍需加強體能以應付亞運。（鄭子峰攝）

伍柏亨個人追逐賽奪銀

煞科日上演的男子個人追逐賽，24歲港將伍柏亨在資格賽踩出4分28.783秒列總成績第二晉級，躋身金牌戰後被哈薩克對手超圈，仍奪得銀牌。兼項的他指上屆亞運是陪練角色，冀能征戰杭州並把目標放在主項4公里團體追逐賽。

「今年比以往幾年進步不少，在團體和個人追逐賽也有刷新時間，有信心年尾（亞運）可以做得更好，希望把4公里團體賽的時間踩入4分鐘內，因為要入到4分鐘才有機會有獎牌，所以我們都在努力。」今屆公路亞錦賽將增設男女混合團體計時賽（3男3女），伍柏亨指幾個月前開始練這項目，「未知會派出哪個車手，會盡力爭取位置。」