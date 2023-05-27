香港國際場地盃｜老將楊倩玉的自白　是心很累與奧運夢之間的掙扎

周六（27日）香港國際場地盃，港隊老將楊倩玉出戰女子精英捕捉賽和麥迪遜賽，取得兩枚金牌。輕輕一句道出奪金的喜悅後，她談得更多是，一名30歲運動員的疲累。

在遼寧出生的她，2011年加入香港單車隊。當香港隊靠「女車神」李慧詩在短途競輪賽及爭先賽揚名立萬，楊倩玉一直在捕捉賽、麥迪遜賽甚至公路賽等長距離項目默默耕耘。她在2016年奪得人生首面世界盃銅牌，2017年先於亞洲錦標賽個人公路賽封后，再於全運會伙拍逄瑤憑麥迪遜賽摘下港隊第一金，2018年亞運亦摘下麥迪遜賽銀牌，填補公路賽「梗頸四」的遺憾，她的成績表，從來不比隊友遜色——儘管，說得上「楊倩玉」這個香港單車運動員名字的香港人，沒有多少個。

身處香港隊12年，楊倩玉也曾對奧運舞台無限渴望，然而，隨着時間流逝，原來身體的痠軟和痛感，比一切都來得更真實。

女生最怕年歲「轉字頭」，或許運動員更甚。但當身邊有着李思穎（Ceci）這個22歲、對比賽和獎牌充滿憧憬的小女生，楊倩玉在退役這個關口之前，又忍不住保留一點「反悔」的空間。

這一篇，是關於一個30歲運動員的自白，也是老將的掙扎。

【編按：以下為記者整理採訪資料後，以第一身手法寫出楊倩玉的感言】



「呀！」剛才的麥迪遜賽，最後一次交棒牽手，我忍不住大叫一聲，Ceci也如我所想的全力衝刺。衝線一刻，終於鬆一口氣，贏了，今天的比賽也終於完結了。

楊倩玉（右）的名字，或許沒多少香港人說得上，她卻在香港隊默默耕耘12年。（林靄怡攝）

昨晚那場麥迪遜賽後，我已經很難受，現在完成第二場，腿好像要爆掉一樣，漲到不行，連走下頒獎台都腳軟。現在我只想快點返回酒店洗澡，去餐廳吃點壽司，用一用滾輪按摩就趕快睡覺，明天還有一場捕捉賽。原來耗在場館內一整天可以這麼累，看來我年紀真的不小了。

疫情這幾年沒有比賽，都沒有發現自己體力上的問題。直到今年，日復日訓練，還有無間斷的比賽，我才知道，原來30歲是這種感覺。從洛陽、惠州訓練到回來香港比賽，身心好像一直恢復不了，總感覺沒有很好的狀態去比賽，心很累，腳快爆開，我想這叫極限了吧？所以，杭州亞運必須是最後一個亞運。

心很累，是一個老將的自白。（林靄怡攝）

雖然今個亞運和5年前不同，拍檔換人，疫情後從逄瑤變成Ceci，但我的目標從來沒變，就是很想踏上亞運更高的頒獎台，好想拿一次金牌。雖然我把「好累」掛在嘴邊，但有這22歲的小朋友（指李思穎）在身旁，好像又給我一點力量和衝勁。即便她常常開一些讓我聽起來都覺得很累的玩笑，「明年還有世界盃」、「我們有機會去巴黎奧運的」，但她也會在我有心無力的時候告訴我，「你讓我衝刺，然後別人突圍，你追就好」。其實我心中知道，這個小妹妹沒有嫌棄我，還提醒我麥迪遜賽的兩個人，就是互補的存在。

看見她，我就像看見幾年前的自己。

2018年雅加達亞運，楊倩玉與逄瑤締造經典。（資料圖片；李澤彤攝）

2018年，我和逄瑤得到雅加達亞運女子麥迪遜賽銀牌，那時她說自己是拖後腿的一個，我心裏就想：「狀態不好，就是兩個人互相磨合互相體諒的時候。」可是現在我總感覺自己體力跟以前沒法比，更像是硬撐着、拖後腿，所以當Ceci說「奧運」，我知道她很想和我一起走到那裏，我也知道這是我倆的夢，但，真的有點太累了。

今年亞運、明年奧運，只要我挺到明年，她肯定會說再挺一下就到2025年全運會了，像是一個無限循環。我有點不想再挺了，30歲的體力真的打擊到我，但一天未到亞運，我也知道只可以靠訓練和比賽維持住，至少公路和場地兩邊走，不至於讓我心太累。或許我也應該轉換心情，體力下降，但我有的是經驗，雖然能力不及前幾年，但現在就抱着能拼到哪裏，就到哪裏吧。

「奧運」，是我來香港12年來的夢想。我不是不想追夢，只是不敢想，想想都覺得累，好像專注現在的每一場，先追幾個月後的亞運比較實際，要是亞運如願奪金，再想吧。