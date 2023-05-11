網球︱馬德里公開賽性別歧視風波賽會終道歉　消息指WTA下令檢討

馬德里網球公開賽連環爆出性別歧視爭議，負評蔓延全球後，賽會終為女子雙打頒獎禮不讓四位決賽球手發言的決定道歉。

這場公關災難燃燒多日，賽會一直企硬拒絕置評，消息指女子網球聯合會（WTA）下令調查今次賽事風波，似乎是賽會態度突然180度改變的因由。



艾莎蘭卡（左）和拍檔邁亞（右）贏得馬德里公開賽女雙冠軍，賽後卻未獲發言。（Getty Images）

職業網球賽決賽過後，冠、亞軍球手分別向觀眾發言早已是慣例，今屆馬德里公開賽女雙決賽卻出現奇特安排——獲得冠、亞軍的4位球手均不獲發言權利。女雙決賽中，艾莎蘭卡（Victoria Azarenka）夥拍邁亞（Beatriz Haddad Maia）以6：1、6：4擊敗美國組合皮古娜（Jessica Pegula）和歌芙（Coco Gauff）後，頒獎禮只設拍照環節，冠、亞軍球手分別發表得獎感受的環節卻臨時被取消。

前世界排名第一的艾莎蘭卡直言，「難以向兒子Leo解釋，為何媽媽無法在頒獎禮上跟他打招呼。同一賽事，男、女子單打以及男雙決賽所有球手，均有機會向觀眾發言。

女雙亞軍組合皮古娜（右）與歌芙（左）對賽會決定深感不滿。（Getty Images）

賽事行政總裁曹班尼安（Gerard Tsobanian）在Twitter稱，「我們誠懇向所有對馬德里公開賽有更高期望的球手和球迷致歉。不讓我們的女雙決賽球手賽後多謝球迷是不能接受，我們已直接向艾莎蘭卡、邁亞、歌芙和皮古娜道歉。」

他指出，「我們正進行內部檢討，並與WTA（女子網球聯合會）一起檢視內部指引，致力在未來作出改善。我們犯下失誤，這個錯誤將不會再發生。」

今屆馬德里公開賽連環爆出性別歧視風波，先是男、女拾球僮衣著大不同，當中女球僮穿上露腰小背心和短裙，有衣著暴露之嫌，率先惹來爭議。

繼而5月5日同為西班牙男球手艾卡拉斯及白羅斯女球手莎巴蘭卡生日，兩人分別獲賽會贈送生日蛋糕祝賀，可是莎巴蘭卡的普通版蛋糕卻完全被艾卡拉斯的雙層豪華蛋糕比下去，嚴重「大細超」得引來網上熱議。

直到女雙決賽後，四位決賽球手竟不獲發言權利，性別歧視風波被全球廣泛報道，最初賽會一律拒絕回應各大傳媒查詢，直到消息指，WTA將調查今屆馬德里公開賽的一連串事件，賽會才一改口風，由賽事行政總裁曹班尼安，由公開向四位球手道歉。