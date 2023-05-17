網球熱話｜祖高域轉身投降仍遭省中小腿　賽後炮轟羅利態度有問題

祖高域（Novak Djokovic）在昨日（16日）的羅馬大師賽16強直落兩盤淘汰英國球手羅利（Cameron Norrie）。在第二盤，有一分網前波祖高域打定輸數，背對球網示意投降，羅利一板打去省中祖高域的腿部，引起後者不滿。儘管羅利馬上「耍冧」，但祖高域仍未收貨，在賽後記者會上炮轟對方態度有問題。



【祖高域被省連環圖（按圖放大）】

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事發在一分網前波，祖高域打短波過網，羅利趕到，回一記高波，想笠過祖高域。祖高域見到網球在身邊掠過，馬上揮拍一打，高而不遠。這位前「一哥」自知這一分輸硬，索性放棄，背對球網，張開雙手。

羅利把握這個「叉燒」一拍擊過去，省中了祖高域的左小腿。祖高域被省後臉露不滿之色，回頭瞪向羅利。27歲的羅利則連忙舉手「耍冧」，表示不好意思。然而，35歲的祖高域並不接受。

【究竟羅利這一板有沒有意省祖高域？自己睇片判斷】

當祖高域直落兩盤贏6：3及6：4後，在賽訪問中批評羅利的行為。他說：「我看了他省中我的重播。或者你可以說，他其實不是故意省我。我不知他看不看到我。我的意思是……你總會留意到球手在球場上的位置。」祖高域認為羅利見到他，並有意省向他。

祖高域晉級8強。（路透社）

祖高域解釋背對球網的原因：「我回的那一球速度很慢，又非常近網。我轉了身，因為這一分輸硬。」

現時世界排名第1的祖高域說：「或者是幾件事加起來，但由一開始，他做的行為都是獲准的。他可以叫醫療暫停，他可以省球手，他可以從開始幾乎每一分都在你面前叫加油。球手都知道這並不公平，不是我們對待彼此的方式。」

「英國一哥」羅利出局。（路透社）

「這幾年在巡迴賽，我跟羅利的關係好好。在球場外，他是個友善的人，我都不理解他場上的態度。」祖高域說：「他帶來了火藥味，我一定要作出回應。我不會讓他得逞並向他低頭。」祖高域晉級8強，將對丹麥球手魯尼（Holger Rune）。

美國《CNN》報道稱，羅利未就此事有任何回應。