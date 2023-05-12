網球熱話｜今年最精彩一分？左飛右撲胯下救球　觀眾睇到嘩嘩聲

羅馬大師賽首圈，東道主球手艾拿迪（Matteo Arnaldi）以6：1、4、6及6：3淘汰「阿根廷小巨人」舒華斯曼（Diego Schwartzman）。兩人在第二盤第八局中的一分十分精彩。

你打得靚時，他救得更靚；以為落點刁鑽？對方又跑到過去打到！艾拿迪更出動到胯下救球，看得現場觀眾非常興奮，「嘩嘩」聲不絕於耳。最後這一分艾拿迪在壓力下犯錯，直線打出界。



在第二盤第八局，這是艾拿迪的發球局，當時他領先40：15。艾拿迪第一發成功，舒華斯曼回一板大斜線。艾拿迪以斜線放網回應，舒華斯曼急忙跑上網前，輕輕一挑。艾拿迪趕上，打出一板精彩的反手，勾到另一邊網前。這時現場觀眾開始起哄。

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舒華斯曼撲往左邊，救到這球網前波，並打往艾拿迪後場。艾拿迪跑回去，背對球網，來不及轉身，施展胯下救球。這球救得靚，而且角度刁鑽，直飛往舒華斯曼的右邊場區。舒華斯曼由左跑到右，正手打斜線向艾拿迪右前方場區。

艾拿迪趕到，見機不可失，正手打直線，但他出拍力度太大，出了底線，結果這一分由舒華斯曼贏到，追至30：40。球迷紛紛送上熱烈掌聲，多謝兩位球手貢獻了這令人讚歎的一分。這局由艾拿迪保住發球局，追成局數4：4平手。

阿根廷球手舒華斯曼。（Getty Images）

在2020年曾打入這項賽事決賽的舒華斯曼之後連贏兩局，以6：2勝出第二盤，盤數追成1：1。在決勝的第三盤，世界排名99位的艾拿迪，在主場球迷支持下贏6：3，以盤數2：1擊敗世界排名89位的舒華斯曼。

意大利球手艾拿迪晉級次圈。（Getty Images）

艾拿迪及舒華斯曼在第二盤的精彩一分片段在網上廣傳，有網民留言這一球值得入選今年十大金球之一，亦有人表示這球可能是今年網壇暫時最精彩的一分。